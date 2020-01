SPESIALSTYRKER: Tungt bevæpnet politi på Times Square søndag ettermiddag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Frykt i New York: – En rekke farlige muligheter for byen vår

NEW YORK (VG) Flere byer i USA trapper opp beredskapen etter Irans løfte om å hevne generalen Qasem Soleimani.

Midt på turistmagneten Times Square står spesialstyrker fra politiet foran et blinkende amerikansk flagg. Med skuddsikre vester og maskingevær i hendene observerer de folkemengdene som går forbi.

Politiet i New York er på tå hev. Selv om det ikke foreligger noen konkrete trusler mot byen, er det sendt ut ekstra styrker til flere områder.

Igor Munster (18) fra Brasil er lettet over at han snart skal reise hjem.

– De sa de skulle angripe om tre dager. Vi reiser om to dager, noe som beroliger meg litt. Men vi er nervøse, vi følger med når vi går i gatene og når vi er på steder som Times Square. Men det er ingenting man kan gjøre.

PATRIOTER: Det amerikanske flagget lyser på veggen til militærets rekrutteringsstasjon midt på Times Square. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Fremste terrormål

Iran har varslet en voldsom hevn som følge av drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani. Eksperter mener motangrepene trolig vil skje gjennom allierte og mot amerikanske mål i regionen.

Men på en pressekonferanse søndag understreket New Yorks borgermester at han ser svært alvorlig på situasjonen.

– Vi står nå overfor en trussel som er annerledes og større enn noen gang tidligere, sa demokraten Bill de Blasio.

Han mener USA i praksis er i en tilstand av krig med Iran, og at det er mulig at iranerne vil ramme profilerte amerikanske mål.

– Ingen av oss vet hvordan dette vil utvikle seg. Det vil trolig ta uker og måneder, kanskje år, før vi ser i hvilken retning dette går. Men i løpet av de siste tiårene har vi aldri blitt konfrontert med muligheten av en krig med myndighetene i et stort land med et internasjonalt terrornettverk i sin portefølje.

BORGERMESTER: New Yorks Bill de Blasio under en pressekonferanse søndag. Foto: GETTY IMAGES

– Ingen behøver å bli minnet om at New York er det fremste terrormålet i USA. Derfor må vi innse at dette skaper en hel rekke farlige muligheter for byen vår.

De Blasio sa også at han er glad for at Soleimani er død, men at det er galt av USA å gå til krig mot Iran. Samtidig minnet han om New Yorks blodige historie:

– I løpet av de siste 20 årene har denne byen, mer enn noen annen, lidt under terrorisme.

PASSER PÅ: Militæret overvåker folkemengdene i togstasjonen Grand Central midt i New York. Etter terrorangrepet i 2001 ble beredskapen i byen styrket. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Galskap

Utenriksminister Mike Pompeo hevdet søndag at USA avverget titalls, om ikke hundrevis, av amerikanske liv. Han ville ikke gå ut med detaljer, men sa at Soleimani planla angrep i hele regionen, ikke bare i Irak.

Angrepet splitter det politiske USA. Mens profilerte republikanere støtter Trump, er Demokratene rasende fordi de ikke ble informert om angrepet i forkant. Flere politikere mener beslutningen dermed var ulovlig.

BEKYMRET: Newyorkeren Silvia Lavin mener angrepet på den iranske generalen var galskap. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det virker som Trump gjorde dette for å distrahere folk fra riksrett, sier newyorkeren Silvia Lavin, som frykter for konsekvensene:

– Jeg tror det er ganske farlig. Midtøsten var jo ikke akkurat rolig før dette skjedde. Jeg synes det var galskap.

Robert Tunmore støtter avgjørelsen. Den pensjonerte politimannen bor i Florida, men har reist til New York for å vise barna byen.

– Han har drept tusenvis av mennesker. Han har drept amerikanere. Iran har provosert ikke bare oss, men Saudi-Arabia, England og husk oljetankerne i Persiabukta. Forbrytelser kan ikke skje ustraffet. Jeg forstår at det kan komme et tilbakeslag, men samtidig må nok være nok – hvor setter du streken? spør han retorisk, før han legger til:

– Han var en ond mann. Han fikk som fortjent!

– Tenker du ekstra mye på sikkerhet nå?

– Jeg var politi under 9/11. Jeg er alltid forsiktig, jeg følger alltid med, sier Tunmore. Det er trist, men det er det som er realiteten – du må være forsiktig.

STØTTER TRUMP: Den pensjonerte politimannen Robert Tunmore har tatt familien med til Times Square i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ber innbyggere følge med

Også andre steder i USA økes beredskapen som følge av angrepet.

Politiet i Boston øker patruljeringen i byen og har i likhet med politiet Los Angeles opplyst at de følger nøye med på situasjonen i Iran.

– Selv om det ikke eksisterer noen troverdige trusler mot Los Angeles, overvåker LAPD utviklingen i Iran. Vi vil fortsette å kommunisere med statlige, lokale, føderale og internasjonale politimyndigheter om potensiell betydelig informasjon som kan komme frem, skriver etaten på Twitter sammen med en oppfordring til alle innbyggere om å varsle dersom de ser noe mistenkelig.

Samtidig sender USA ytterligere 3000 soldater til Midtøsten. Disse kommer i tillegg til 750 militære som ble sendt til Bagdad etter angrepet på USAs ambassade, skriver CNN.

Publisert: 03.01.20 kl. 22:22

