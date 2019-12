BYE BYE BRITAIN: Skottland vil holde en folkeavstemning for å løsrive seg fra Storbritannia, sier førsteminister Nicola Sturgeon. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Skottene ber Boris Johnson ikke stå i veien for løvrivelse. Gjør han det vil de gå til retten.

LONDON (VG) Skottlands krav om å holde en ny folkeavstemning for å løsrive seg kan ende i retten. Førsteminister Nicola Sturgeon ber Boris Johnson ikke stå i veien for en ny «scexit»-avstemning.

Hun strutter av selvtillit etter torsdagens valgskred for det skotske nasjonalistpartiet SNP, partiet hun har ledet siden 2014.

Valgresultatet viser at SNP feide andre partier av banen i Skottland. SNP tar 48 av 59 seter, og nå vil Sturgeon kreve en ny folkeavstemning for selvstendighet fra Storbritannia.

– Vi spør ikke Johnson eller politikere i Underhuset om lov. Dette er vår demokratiske rett, sier hun og kommer med en klar beskjed til den britiske statsministeren.

– Du har ingen rett til å komme i veien for en ny folkeavstemning.

Professor i politikk: Rettssak venter

Formelt er det Dronning Elizabeth som godkjenner en folkeavstemning, men også den britiske regjeringen må delegere makt til skottene før de kan gå videre med planene.

Boris Johnson har sagt han ikke vil gi Skottland en slik fullmakt. Ryktene sier at skottene vil gå til retten, forteller John Curtice. Han er professor i politikk ved University of Strathclyde.

– Sturgeon har ikke sagt det ennå, men hvis Johnson sier nei tyder ting på at hun vil gå rettens vei. Partiets nestleder Mike Russell har sagt at den skotske regjeringen vil utfordre et avslag om å holde en folkeavstemning, sier Curtice til VG.

Han sier at dette kan løfte diskusjonen om løsrivelse i Skottland.

– Når den skotske regjeringen går rettens vei er det ikke nødvendigvis for å vinne. De vil også gjøre det i håp om at hvis de ikke vinner frem, vil det mobilisere skotter ytterligere.

Vil bestemme selv

Allerede neste uke vil regjeringen i Skottland gå videre med planene om å få ja London.

– Det oppsiktsvekkende resultatet fornyer og forsterker mandatet vårt om la det skotske folk bestemme over sin fremtid. Det er skottene, ikke Westminster-regjeringen, som bestemmer om, og når, en ny folkeavstemning skal skje, sier hun fredag.

I Skottland står EU sterkt, og Sturgeon er tydelig på at det beste for landet er å bli i EU. Hun ønsker å løsrive seg fra britene og starte forhandlinger med EU, med mål om å melde seg inn.

I 2014 holdt skottene er avstemning om løsrivelse. Da ville 55 prosent bli i Storbritannia.

