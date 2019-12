BYE BYE BRITAIN: Skottland vil holde en folkeavstemning for å løsrive seg fra Storbritannia, sier førsteminister Nicola Sturgeon. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Skottene advarer Boris Johnson: Ikke stå i veien for oss

LONDON (VG) Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har en plan som vil plage valgvinner Boris Johnson. Partiet hennes SNP er valgets andre store vinner, og krever å få holde en ny «scexit»-avstemning.

Hun strutter av selvtillit etter torsdagens valgskred for det skotske nasjonalistpartiet SNP, partiet hun har ledet siden 2014.

Valgresultatet viser at SNP feide andre partier av banen i Skottland. SNP tar 48 av 59 seter, og nå vil Sturgeon kreve en ny folkeavstemning for selvstendighet fra Storbritannia.

– Vi spør ikke Johnson eller politikere i Underhuset om lov. Dette er vår demokratiske rett, sier hun og kommer med en klar beskjed til den britiske statsministeren.

– Du har ingen rett til å komme i veien for en ny folkeavstemning.

Vil bestemme selv

Allerede neste uke vil regjeringen i Skottland starte dette arbeidet.

– Det oppsiktsvekkende resultatet fornyer og forsterker mandatet vårt om la det skotske folk bestemme over sin fremtid. Det er skottene, ikke Westminster-regjeringen, som bestemmer om og når en ny folkeavstemning skal skje, sier hun fredag.

I Skottland står EU sterkt, og Sturgeon er tydelig på at det beste for landet er å bli i EU. Hun ønsker å løsrive seg fra britene og starte forhandlinger med EU, med mål om å melde seg inn.

Prosedyren er at Underhuset i London må godkjenne en folkeavstemning om løsrivelse. I 2014 ga statsminister den gang, David Cameron, Skottland grønt lys. Resultatet ble at 55.3 prosent stemte for å bli i Storbritannia.

