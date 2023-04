I SKJUL: Bygget i Chinatown i New York City antas å være stedet der en «politistasjon» ble opprettet på oppdrag fra kinesiske myndigheter. Foto: Bebeto Matthews / AP / NTB

Hevder dette er en kinesisk «politistasjon» - i New York

I dette seksetasjers glassbygget i New York, skal kinesisk politi ha drevet en uoffisiell «politistasjon». Herfra hevder amerikanske myndigheter at Kina skal ha undertrykket dissidenter. Uigurer i Norge er ikke overrasket.

Amerikanske myndigheter har pågrepet to og siktet flere titalls medlemmer av det nasjonale kinesiske politiet for å ha forsøkt å undertrykke kinesiske dissidenter i USA.

– Pågripelsene og siktelsene omfatter transnasjonal undertrykkelse rettet mot medlemmer av det kinesiske miljøet i New York og andre steder i USA, sier den føderale statsadvokaten Breon Peace, kort tid etter siktelsene ble kjent mandag kveld norsk tid.

Den mest oppsiktsvekkende siktelsen dreier seg om to personer som er mistenkt for å ha drevet en uoffisiell kinesisk «politistasjon» på vegne av kinesiske myndigheter i Chinatown i New York.

Skal ha drevet «politistasjon»

Politistasjonen skal blant annet ha utført tjenester som å fornye førerkort utstedt i Kina, men har også hatt en rolle i å hjelpe kinesiske myndigheter å spore opp og trakassere flyktende dissidenter, ifølge Peace.

Amerikanske myndigheter mener de to som er pågrepet i saken arbeidet på oppdrag fra Kinas nasjonale politi, og har også siktet dem for å ødelegge bevis for sin kommunikasjon med kinesiske tjenestemenn. «Politistasjonen» var heller ikke registrert i USA, slik amerikanske myndigheter krever.

Canada og flere europeiske land har slått ned på lignende operasjoner i sine hjemland.

I november skrev Aftenposten om hvordan uoffisielle kinesiske politistasjoner har dukket opp over hele verden, blant annet i Sverige. Det ble da hevdet det ikke skal ha blitt opprettet en liknende politistasjon i Norge.

– SKJER OGSÅ I NORGE: Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske Uighurkomiteé, fotografert på Stortinget før en høring i fjor høst.

Uigurer i Norge: - Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket når jeg leser om arrestasjonene i USA, sier Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske Uighurkomiteen til VG.

I oktober i fjor skrev VG om hvordan uigurer i Norge, norske statsborgere, har mottatt mystiske telefonoppringninger fra et nummer som tilhører den kinesiske ambassaden i Oslo. Oppringingene økte i omfang før Stortinget skulle høre vitnesbyrd om Kinas internasjonalt kritiserte behandling av Uigur-minoriteten.

I 2020 utarbeidet Kunnskapsdepartementet en rapport kalt «Press og kontroll». Målet var å kartlegge økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Her er kinesiske myndigheters press mot uigur-minoriteten i Norge analysert.

Rapporten lister opp alvorlige konsekvenser av pressmetodene for minoriteten i Norge:

Store personlige konsekvenser av å bli utsatt for press og kontroll. Mange forteller om hvordan deres opplevelse av at myndighetene vet hvem og hvor de er, fører til at deres bevegelsesfrihet innskrenkes.

De mister blant annet friheten til å reise på besøk til Kina for å besøke venner og familie, noe som reduserer tilhørighet.

Flere beskriver hvordan frykt og redsel kan virke ødeleggende på sosial utfoldelse. Noen isolerer seg, unngår kontakt med andre uigurer, sletter kontakter fra vennelistene sine på sosiale medier, og kutter kontakt med tidligere politiske meningsfeller.

Andre ønsker ikke å la barn delta på kulturelle uiguriske arrangementer eller la barna delta i morsmålsundervisning.

– Det som skjer i USA og andre land, skjer også i Norge. Både justisdepartementet og PST trenger å være mer aktive i arbeidet mot det presset som skjer mot uigurer og andre kinesiske minoriteter i Norge, sier Abdurihim.

– Såkalt flyktningspionasje er en problematikk vi er klar over, og vi forstår at dette kan være svært ubehagelig. Sakene er likevel ofte vanskelig for oss å forfølge, og det er sjeldent vi har grunnlag for å etterforske, sa seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til VG i oktober.

CHINATOWN: Amerikanske myndigheter har nå aksjonert mot bygget i Chinatown i New York.

Falske Twitter-kontoer

I tillegg til de pågrepne er 34 medlemmer av en spesialisert enhet i Kina siktet i USA. Landets justisdepartement beskrev dem som en arbeidsgruppe rettet mot kinesiske dissidenter over hele verden, inkludert i USA.

Ifølge amerikanske myndigheter skal enheten blant annet ha opprettet falske profiler i sosiale medier, deriblant Twitter, for å kunne trakassere og true kinesiske dissidenter. Profilene skal også ha blitt brukt til å fremme kinesisk propaganda på nett.

USA hevder denne enheten er styrt av det kinesiske nasjonale politiet eller Kinas departement for nasjonal sikkerhet (MPS), ifølge ABC News.

– Denne arbeidsstyrken er ikke en vanlig politistyrke, sa Peace på en pressekonferanse.

– Den beskytter ikke mennesker og bekjemper ikke forbrytelser. Den begår forbrytelser rettet mot kinesiske demokratiaktivister og dissidenter som befinner seg utenfor Kina, inkludert i New York, sier han.

Avlyttet Zoom-samtaler

Ytterligere seks MPS-tjenestemenn og to medlemmer av Kinas cyberetat er siktet for konspirasjon i en sak fra 2020, der en ansatt ved nettmøtetjenesten Zoom ble pålagt å forstyrre nettmøter og diskusjoner holdt av kinesiske opposisjonelle.

Ifølge USAs føderale politi FBI foreligger det bevis for at kinesiske myndigheter har drevet utvidet spionasje- og sikkerhetsaktiviteter på amerikansk jord. De mener blant annet at kinesiske tjenestemenn avlyttet samtaler på Zoom, for deretter å trakassere dissidenter.

Den Zoom-ansatte, som USA mener jobbet direkte med MPS og Kinas cyberetat, skal også ha blitt pålagt å fjerne dissidenter fra chat-tjenesten.

– En trussel mot ytringsfriheten i USA

David Newman i den amerikanske påtalemyndigheten sier kinesiske myndigheter prøver å globalisere sine undertrykkende strategier.

– Det at kinesiske myndigheter prøver å eksportere sine autoritære metoder til USA for å kvele ytringsfriheten er en trussel mot det amerikanske demokratiet, og det er ikke noe vi ønsker å etterleve, sier han.