21-åring kan stå bak Pentagon-lekkasjene

Lederen for en gruppe på nettet der Pentagon-lekkasjene ble lagt ut, skal være identifisert og kan bli pågrepet senere torsdag, ifølge amerikanske medier.

Jack Teixeira skal være leder for nettgruppen Thug Shaker Central, som består av 20–30 mennesker med interesse for våpen, rasistiske memer og dataspill, skriver New York Times.

21 år gamle Teixeira er ifølge avisen medlem i Massachusetts Air National Guard. Dette er en føderal reservestyrke knyttet til USAs luftforsvar.

Tre ulike kilder oppgir overfor CBS at Texeira er mistenkt for å stå bak lekkasjene.

Justisdepartementet i Washington åpnet i forrige uke formell etterforskning etter lekkasjene fra Pentagon.

Det føderale politiet FBI har ikke svart på henvendelser om kommentarer til saken.

Ifølge Wall Street Journal kan Texeira bli pågrepet senere torsdag.

Et program på sørkoreansk TV om den store dokumentlekkasjen i USA.

De siste dagene har det kommet stadig nye drypp, i det som er en av de mest alvorlige dokumentlekkasjene fra det amerikanske forsvaret.

Først ble det avdekket at USA ikke hadde tillit til at Ukraina kan iverksette en effektiv motoffensiv.

Siden er flere lands vilje til å sende våpen til enten Ukraina eller Russland blitt lekket.

Den siste avsløringen hevder at nesten 100 spesialsoldater fra Nato-land er på plass i Ukraina.

Dokumentene som er lekket skal ha vært fra 28. februar og 1. mars i år.

– Det er skadelig at slik etterretning lekker ut. Det svekker USAs omdømme som tillitsfull etterretningspartner, og det kan sette Ukraina og andre allierte som blir blåst i fare, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole til VG.

Info Slik ble det lekket En større lekkasje av hemmelige dokumenter fra USAs myndigheter kan ha startet i et chatterom på plattformen Discord, som er populær blant gamere.

Det var da diskusjonen i et chatterom opprettet på Discord for å snakke om flere ulike temaer dreide inn på Ukraina-krigen, at en bruker begynte å dele tilsynelatende graderte dokumenter, skriver nyhetsbyrået AP.

Discord er en kommunikasjonsplattform ofte brukt i forbindelse med gaming, og den lar brukerne opprette chatterom der de kan kommunisere med lyd, tekst, bilde eller video.

Brukeren delte informasjonen først blandet sammen med sine egne meninger, før vedkommende begynte å dele bilder av dokumenter med bretter i dem. Kilde: NTB Vis mer

President Joe Biden sa torsdag at USA var nær å finne svaret om lekkasjen.

– Det er en full etterforskning i gang i etterretningskretser og justisdepartementet, og de nærmer seg, sa Biden under sitt besøk i Dublin i Irland.

Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole har tidligere sagt til VG at det mest alvorlige er det som har kommet frem om Ukrainas antatte kapasitet.

– Det kan være demotiverende for en ukrainsk motoffensiv at det amerikanske militæret ikke har troen, men man må merke seg at den lekkasjen var fra februar. Vurderingen ville muligens vært en annen nå.

Røseth mener Ukraina har bedre forutsetninger for å igangsette en offensiv nå, enn i februar, men at man uansett ikke bør ha for høye forventninger til hva som kan oppnås.

– Mest skadelig av disse lekkasjene er det som har kommet frem om manglende artilleriammunisjon og missiler til luftvern. Særlig det siste kan i verste fall gi russerne større mulighet til å spille på ukrainske svakheter, sier Røseth.