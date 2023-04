MISSILKIRKEGÅRD: Fra luften blir omfanget av Russlands krigføring tydelig.

Døden fra luften: − Bevis på krigsforbrytelser

KHARKIV (VG) Russland har brukt opp enorme lagre av missiler mot Ukraina. Men russiske styrker fått en ny, fryktet taktikk.

Gi meg kortversjonen

Vi er på et hemmelig sted.

Bak noen gjerder og en vakt, på en bortgjemt grusslette i Kharkiv by, ligger bevisene på Russlands krig mot ukrainerne.

1500 russiske missiler, som er blitt skutt mot Kharkiv i det østlige Ukraina, er sortert og katalogisert.

– Dette er bevis på krigsforbrytelser krigsforbrytelserEn krigsforbrytelse er et brudd på internasjonale regler for krig. Det kan være målrettede angrep mot sivile, tortur eller annen mishandling av sivile og soldater. Kilde: Amnesty, sier den 30 år gamle aktoren Dmytro Chubenko.

Rundt ham ligger 1000 missiler som er samlet opp fra byen, i det som er en liten flik av hele Russlands angrepskrig på nabolandet.

– Mer enn 1500 mennesker er blitt drept av disse missilene. 2700 er blitt skadet, forteller han.

KRIGSFORBRYTELSER: Aktor Dmytro Chubenko ønsker å få Russland og president Vladimir Putin dømt for krigsforbrytelser.

Helt siden starten av krigen har vestlig etterretning uttalt at Russland holder på å gå tomme for presise missiler.

Men missilene har fortsatt å fly innover mot ukrainske byer. Der har de truffet kraftverk, mennesker på vei til jobb og militærbaser.

Senest for en drøy uke siden ble en boligblokk i Slovjansk truffet av russiske missiler. 15 sivile ble drept.

Da VG besøkte nabolaget forrige uke, jobbet redningsarbeidere seg gjennom ruinene på jakt etter overlevende.

SLOVJANSK: Redningsarbeidere jobber seg gjennom en bombet boligblokk.

Men de siste månedene har missilangrepene dabbet av, særlig mot hovedstaden Kyiv og landets andre storbyer.

– De har ikke like mange missiler som før. Og de ser at de sliter med å treffe militære mål, eller få de sivile over på sin side, mener aktor Chubenko.

Samtidig har Ukraina fått mye bedre luftvern de siste månedene, blant annet på grunn av det norskproduserte Nasam-systemet.

Nå mener også mange militæranalytikere at Russland virkelig starter å gå tom for presise missiler.

Men det Russland, en av verdens stormakter, har også omstilt seg.

De har begynt å modifisere store upresise flybomber til å bli retningsstyrte.

RUSSISK ANGREP: Fra boligblokken i Øst-Ukraina hvor 15 mennesker ble drept forrige fredag.

Døden fra luften

Russland har ikke klart å få kontroll over hele luftrommet over Ukraina.

Det betyr at de ikke tør å sende jagerflyene og helikoptrene sine innover ukrainskkontrollert territorium, der de normalt sett ville sluppet tunge flybomber, slik de har praktisert i årevis i Syria.

Men nå har de begynt å bygge om 500 kilo tunge FAB-flybomber til å kunne bli mer presise, billige og dødelige våpen. Ved å montere vinger, styreenhet og GPS kan disse slippes fra russiske jagerfly inne i russikskontrollert territorium.

Bombene vil så gli innover mot målet sitt rundt 80 kilometer unna. De er både mye rimeligere enn langtrekkende missiler, som Russland har brukt frem til nå. De er vanskeligere å skyte ned, og er enkle å produsere.

Russland har også store lagre av disse bombene.

– For russerne betyr dette at de kan gjennomføre taktiske presisjonsangrep mot ukrainske mål flere mil bak fronten, på samme måte som Ukraina gjør med de GPS-styrte HIMARS-rakettene og kan gjøre med JDAM-ER, sier Palle Ydstebø, Oberstløynant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, til VG.

FAB-BOMBE: Det er flybomber som denne at russiske styrker nå har begynt å modifisere. Her henter ukrainske sikkerhetsstyrker inn en udetonert bombe.

Ifølge russiske kilder, som er sitert i The Kyiv Independent, så koster det omkring 24.000 dollar å modifisere en slik bombe. En Kalibr krusmissil, som kan ødelegge like mye, kan koste opp til 6.5 millioner dollar.

Og de nye bombene kan også skape stor ødeleggelse.

I slutten av mars sendte Russland flere av disse glidebombene inn over Sumy-fylket i øst-Ukraina. En person skal ha blitt drept og ni personer skadet.

– Det vil kunne true viktige ukrainske kapasiteter, dersom russerne klarer å finne de og skaffe nøyaktige måldata. De kan ikke angripe byer lengre inne i Ukraina med disse bombene, da rekkevidden er så kort at flyene må fly inn over ukrainsk territorium og risikerer å bli skutt ned av ukrainsk luftvern eller fly, sier Ydstebø.

Aktoren i Kharkiv er klar på hva Russland nå holder på med i Ukraina.

– Dette er et folkemord, sier Chubenko.

Rita Burkovska bidro i felt til denne reportasjen.