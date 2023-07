IKKE AVKLART: Sveriges statsminister Ulf Kristersson møtte generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato i april.

Stoltenberg advarer mot nye forsinkelser: − Vil bli ønsket velkommen av Putin

BRUSSEL (VG) Tyrkia er ennå ikke klare til å gi grønt lys til Sveriges medlemskap i Nato. Men ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg er det fortsatt mulig å få til en positiv avgjørelse på Nato-toppmøte i neste uke.

Kortversjonen Utenriksministrene fra Sverige og Tyrkia møter Jens Stoltenberg i Nato-hovedkvarteret for å diskutere Sveriges potensielle medlemskap i Nato før et toppmøte i Litauen.

Tyrkia motsetter seg fremdeles det svenske medlemskapet.

I fjor ble Sverige og Finland enstemmig invitert til å bli med i Nato, med Tyrkias støtte, på betingelse av at de skjerper sin lovgivning mot terrorgrupper og finansiering av disse.

Sverige har oppfylt alle punkter i avtalen, ifølge Stoltenberg. Vis mer

– Vi har gjort gode fremskritt. Men Tyrkias posisjon er fortsatt at det er mer som må gjøres, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i etter møtet torsdag ettermiddag.

Utenriksministrene fra Sverige, Tyrkia og Finland har torsdag hatt samtaler i Nato-hovedkvarteret i Brussel med Jens Stoltenberg, i et siste forsøk på å få Sverige inn i Nato før neste ukes toppmøte i Vilnius.

Stoltenberg at han vil møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson kommende mandag i Vilnius. Toppmøtet starter i Litauens hovedstad tirsdag.

– Alle Natos medlemsland er enige om at det svenske medlemskapet er i alliansens interesse, og vi vil legge til rette for at dette skal skje så snart som mulig. De eneste som har fordel av nye utsettelser er de som vil dele Nato. Nye forsinkelser vil bli ønsket velkommen av terroristorganisasjonen PKK og president Putin, la Stoltenberg til.

En serie møter

I flere måneder har Stoltenberg håpet at han kunne ønske Sveriges statsminister Ulf Kristersson som full medlem på toppmøtet.

Han har sett toppmøtet som den beste anledningen til å overbevise Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, om at Sverige har overholdt alle de forpliktelsene som landene avtalte i Madrid for ett år siden.

I året som har gått, har Stoltenberg besøkt Tyrkia flere ganger, senest i juni da han deltok på seremonien etter at Erdogan hadde vunnet presidentvalget i mai.

Så hva skjer om Tyrkia fastholder sitt nei, også i Vilnius?

– Det vil selvsagt være verst for Sverige, sier Nato-eksport og Nupi-forsker Karsten Friis til VG.

Krise for Nato

– Men for Nato som er svært avhengig av å signalisere samhold utad, er det heller ikke bra. Og så vil det komplisere utrullingen av Natos nye forsvarsplaner, legger Friis til.

Marc Pierini, seniorforsker i tenketanken Carnegie og EUs tidligere ambassadør til Tyrkia, tar enda hardere i:

– Hvis det ikke blir en avtale i Vilnius, så har vi en krise for Nato. Punktum, sier Pierini til The New York Times torsdag.

Spørsmålet er hva som da skal til for at Tyrkia vil åpne døren for det nordiske landet.

Avtalen fra Madrid i juli i fjor sikret at Sverige og Finland ble enstemmig invitert inn i Nato, med Tyrkias støtte.

Etter avtalen skulle Finland og Sverige skjerpe lovgivningen mot terrorgrupper og forbudet mot finansiering. De skulle samarbeide nærmere om utlevering av terrormistenkte, og de skulle åpne for våpeneksport til Tyrkia.

– Sverige har oppfylt alle punkter i avtalen, gjentok Natos generalsekretær Jens Stoltenberg torsdag.

Torsdag formiddag ble en tyrkisk mann i 40-årene dømt til fire og et halvt års fengsel i Stoholms tingrett. Dommen kom etter mannens forsøk på terrorfinansiering, fordi han prøvde å samle inn penger til kurdiske PKK.

Domstolen har sagt tydelig at dommen og tidspunktet ikke var påvirket av den svenske Nato-prosessen overhodet.

Men Stoltenbeeg mener at dommen er et eksempel på at Sverige setter hardere lut inn i terrorbekjempelsen.

Fikk USA-støtte

Sverige har de siste månedene investert all sin politiske kraft i å få forløst Nato-medlemskapet.

Onsdag var statsminister Ulf Kristersson i Det hvite hus. Der fikk han varm ot ubetinget støtte fra USAs president Joe Biden:

– Sverige kommer til å gjøre alliansen vår sterkere, sa Biden etter møtet.

En rekke andre Nato-topper har sagt det samme. 29 av 31 land mener at Sverige fyller alle vilkår, og 29 nasjonalforsamlinger har gjenkjent medlemskapet. Ungarn står sammen med Tyrkia men har kommunisert at de vil åpne for Sverige idet Tyrkia gjør det.

Men alle må si ja før Sverige er inne og kan omfattes fullt ut av Natos forsvars-garanti.

De store Nato-landene har imidlertid holdt tilbake direkte offentlig kritikk og fordømmelse av Tyrkias nølende holdning. En diplomatisk kilde i Nato sier at et slik offentlig press mot Tyrkia ikke vil fungere – og at det snarere kan virke mot sin hensikt.