Se dokumentaren «Free Chol Soo Lee»: Uskyldig drapsdømt

Han hadde våpen hjemme, kulehull i veggen og var på prøveløslatelse. Men det var et justismord at han ble dømt for et drap han ikke begikk.

VG har kun rettigheter til å vise «Free Chol Soo Lee» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.