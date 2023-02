GAMLE: Stridsvognene som brukes av den 92. mekaniserte brigade er fra 1970-tallet. De går ofte i stykker når de kjører på miner eller får direkte treff fra russiske styrker.

Nær fronten i Ukraina: Venter på stridsvogner fra Norge

SVATOVO-FRONTLINJEN, UKRAINA (VG) Noen kilometer fra bombenedslagene ved fronten øst i Ukraina, er stridsvognfører Mykola «Sheriff» lettet over at Norge nå bidrar med moderne Leopard 2-stridsvogner.

Drønnene høres jevnlig. Både fra de ukrainske stridsvognene som fyrer av mot russiske stillinger, og fra nedslagene fra russisk artilleri som slår ned her ved frontlinjen i Svatove-området.

I skogen har den 92. mekaniserte brigade 92. mekaniserte brigade I september 2022 deltok brigaden i motoffensiven som drev russiske stryker ut av Kharkiv fylke. Brigaden frigjorde byen Kupiansk den 10. september 2022.forsøkt å gjemme seks gamle og defekte stridsvogner, mens mekanikere jobber iherdig for å reparere dem. Behovet for nye stridsvogner er skrikende.

Utstyret denne brigaden bruker, stammer fra tiden da Ukraina var del av Sovjetunion. Og med alderen følger stadige problemer:

Slitte reservedeler

– Vi må bruke slitte reservedeler når stridsvognene går i stykker. Det produseres ikke nye deler atil disse maskinene lenger, forteller Mykola «Sheriff».

MEKANIKER: Mykola «Sheriff» er sjefsmekaniker i den 92. mekaniserte brigade og stridsvognsjåfør.

Han er senior stridsvognfører og sjefsmekaniker i brigaden. Nå jobber han og flere andre soldater med å sette i stand radiatoren på en T-64 T-64 T64 er en sovjetisk stridsvogn som ble introdusert på 1960-tallet og bygget i den ukrainske byen Kharkiv. stridsvogn, produsert i 1973. Den skal være tilbake i tjeneste om et par dager.

– Vi er helt avhengig av stridsvognene for å kunne presse russiske styrker tilbake.

– Når infanteriet rykker frem, kjører vi i front for å rydde vei og bryte de russiske stillingene.

– Men når vi ikke vet om stridsvognen vil stoppe opp eller klare å returnere uten å få problemer, ja da blir det vanskelig, forteller Mykola.

Får åtte stridsvogner fra Norge

Brigaden i regionen Svatove har totalt seks stridsvogner. Fire av disse står nå gjemt i skogen, dekket med hvite kamuflasjenett, og venter på reparasjon. De fleste skadene oppstår når vognene kjører på miner eller tar direkte treff fra russisk ild.

I slutten av januar bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG at Norge ville sende stridsvogner til Ukraina. Og på mandag ble det kjent at Norge bidrar med åtte Leopard 2 A4, i tillegg til fire pansrede støttekjøretøyer, reservedeler og ammunisjon.

– Leopard-stridsvognene er svært viktig for oss nå. Vi har rett og slett ikke nok utstyr til å drive en effektiv kampanje mot russerne.

– Leopard 2-vognen Leopard 2-vognenLeopard 2-stridsvognen ble første gang tatt i bruk i 1979. Norge har Leopard 2 A4, en oppgradert variant som ble levert fra overskuddslagre i Nederland til Norge. Regjeringen går nå inn for å kjøpe 54 nye, tyske Leopard 2 A7-vogner., som blant annet Norge skal gi oss, har bedre rustning, den er mye lettere å manøvrere, de går fortere på slagmarken og mannskapet sitter mye mer beskyttet, forklarer Ihor Dvorkin, kompanisjef for 92. mekaniserte brigade.

VENTER PÅ NYE: Kompanisjef Ihor Dvorkin ser frem til leveransene av de mer moderne Leopard 2-stridsvognene. Han rår over seks gamle T-64 stridsvogner i dag.

– Gir oss psykologisk overtak

Han mener også at de nye stridsvognene vil gi de ukrainske styrkene et psykologisk overtak på slagmarken.

– Dette vil også gi oss muligheten for et psykologisk press mot fienden. De vet at dette er gode maskiner som kan gi de mye trøbbel.

– Om vi hadde fått de åtte norske stridsvognene til vårt kompani, ville vi kunne utmanøvrert de russiske styrkene på en mye mer effektiv måte, sier Dvorkin.

Han vet fortsatt ikke om de vil motta noen av de norske stridsvognene eller noen av de som leveres fra andre europeiske land, som Tyskland og Finland.

SKIFTER RADIATOR: Radiatoren på en sovjetisk T-64 stridsvogn er ødelagt. I løpet av et par dager vil den være tilbake i tjeneste igjen.

Ved hans side står enda en stridsvogn med problemer. Den kjørte på en mine for noen dager siden, og må derfor sendes til reparasjon til et av hærens større verksteder.

– Vi har anledning til å utføre mindre reparasjoner her i skogen, som beltene, hjulene og drivverk. Men er det store skader, som på denne vognen, må den sendes av gårde. Da snakker vi om at den er ute av tjeneste i alt fra ti dager til en måned, forteller han.

VENTER PÅ SLIKE: Dette er en tyskprodusert Leopard 2 A4-stridsvogn, her med tsjekkiske soldater. Flere Nato-land, deriblant Norge, skal sende slike til Ukraina.

Russerne jakter stridsvognene

Brigaden som holder til i skogen, ikke langt fra frontlinjen, er langt fra trygge. Daglig opplever de angrep fra russiske stillinger.

– Russerne jakter våre stridsvogner. De bruker alt de har av våpen for å slå oss ut.

– Derfor forsøker vi å holde stridsvognene skjult her i skogen mens de repareres, og foreløpig har granatene fra russerne bommet, sier Mykola «Sheriff», som legger til at nedslagene ofte er rundt 100 meter fra basen deres i skogen.

Etter at russiske stryker økte presset mot ukrainske stillinger, har kampene langs frontlinjen øst i Ukraina hardnet til. Det merker også Mykola og hans brigade. Det haster med å få tilført nye stridsvogner og annet utstyr.

SKOGEN VED FRONTEN: Gjemt i skogen under kamuflasjenett står de eldre sovjetiske stridsvognene og venter på å bli reparert.

Harde kamper

– Det er harde kamper, noe som også gjør at vognene oftere må inn til reparasjon. Derfor er det viktig å få nye stridsvogner som har en helt annen kvalitet, sier han.

– Men er dere trent for å kunne ta i bruk Leopard-stridsvognene?

– Vi vil nok klare å utføre enkle reparasjoner på dem, men det er også behov for opplæring. Så vet vi også at disse er veldig solide og vil tåle mye mer på slagmarken, derfor vi vil ikke oppleve den samme usikkerheten som med de gamle og utdaterte stridsvognene, sier Mykola.

Ukrainske soldater er allerede i gang med trening på Leopard-vognene i nabolandet Polen, der også Norge bistår i opplæringen. Leveransen av de norske Leopard 2 A4-vognene vil ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram være raskt på plass.

– Når Leopard-vognene kommer fra Norge og Europa, og Abram-stridsvognene fra USA, vil vi ha slagkraft som det haster med å få, sier kompanisjef Ihor Dvorkin til VG.