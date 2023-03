Flere er pågrepet i Iran etter mystisk forgiftning av skolejenter

En rekke personer er pågrepet i Iran i forbindelse med at hundrevis av skolejenter er blitt forgiftet på mystisk vis de siste månedene.

– Basert på etterretning og undersøkelser foretatt av etterretningstjenestene, har en rekke personer blitt pågrepet i fem provinser. De relevante tjenestene gjennomfører full etterforskning, sier Irans viseinnenriksminister Majid Mirahmadi til iransk rikskringkasting tirsdag.

Nyhetsbyrået AP melder samtidig at iranske påtalemyndigheter har begynt å sikte journalister, aktivister og andre som har kommentert hendelsene.

Elever ved 127 skoler

Forgiftningene førte tirsdag til at lærere gikk ut i gatene og demonstrerte i en rekke iranske byer. Forgiftningene har skjedd samtidig som landet har opplevd de mest omfattende protestene på mange år. Demonstrantene har blant annet krevd større frihet for landets kvinner.

Det er ikke klart hvem som står bak forgiftningene og hva slags kjemikalier som eventuelt er brukt.

Minst 127 skoler har meldt at elever er forgiftet, og nesten alle er jenteskoler, ifølge den reformvennlige avisen Etemad.

400 innlagt på sykehus

Aktivister og iranske medier har meldt at over 1.000 skoleelever har følt seg syke, og at minst 400 av dem er innlagt på sykehus.

Iranske myndigheter har ikke kommet med noen oversikt, men den iranske parlamentarikeren Mohammed Hassan Asefari har sagt at så mange som 5.000 skoleelever ved 230 skoler har klaget over at de er blitt syke. Skolene fordeler seg på 25 av Irans 31 provinser. Asefari leder en komité som gransker hendelsene, og opplysningene er gitt til det iranske nyhetsbyrået ISNA.

