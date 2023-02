LØSLATER: Irans leder Ali Khamenei skal ha gitt amnesti til tusenvis av demokrati-demonstraner som ble fengslet.

Hevder Iran gir masse-amnesti til demonstranter

Irans øverste leder Ali Khamenei har innvilget amnesti til «titusenvis av fanger» som ble dømt etter de omfattende protestene i fjor, melder iranske medier.

Både den iranske Revolusjonsgardens nyhetsbyrå Fars og de iranske universitetsstudentenes nyhetsbyrå ISNA melder om amnestiet, skriver NTB.

Ifølge ISNA gjelder ikke amnestiet dem som er dømt for spionasje, kontakt med utenlandsk etterretning eller ødeleggelse av offentlig eiendom.

ER LEI: Iran har vært åsted for gjentatte demonstrasjoner det siste halvåret.

Flere hundre mennesker ble drept av iranske sikkerhetsstyrker i protestene som brøt ut over hele landet etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt i Teheran i midten av september. Hun satt i brorens bil da hun ble pågrepet og tatt med til politistasjonen for å bli opplært i «riktig hijabbruk». Tre dager senere døde hun på sykehus.

Krever ny grunnlov

I de massive demonstrasjonene som fulgte etter hennes død, ble omkring 20.000 pågrepet. Over 100 av dem ble siktet for lovbrudd som kan gi dødsstraff. Fire dødsdømte er allerede henrettet. Over to hundre demonstranter skal være døde.

Meldingen om amnesti kommer i forbindelse med markering av revolusjonen i Iran i 1979. Den kommer også dagen etter at en av Irans ledende oppposisjonelle, Mir Hossein Mousavi, krevde en folkeavstemning om det skal skrives en ny grunnlov for Iran. Mousavi sa at han ikke hadde tro på landets nåværende system med én øverste leder.