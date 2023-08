HAWAII: Byen Lahaina på øya Maui er ødelagt etter at skogbranner har herjet i den populære turistbyen siden tirsdag.

Skogbrannene på Hawaii: − Han sa det er lik overalt

Siden 1918 har ingen brann i USA tatt flere liv enn skogbrannene på Hawaii nå i august. Flere innbyggere sier de måtte rømme ut i sjøen da flammene herjet som verst.

– Mannen til vennen min jobber i politiet. Han sa det er lik overalt. Det er lik i trærne, sier Brittany Harris (37) i Maui til Los Angeles Times.

Brannene i delstaten Hawaii, som oppsto tirsdag, er nå de dødeligste i USA siden 1918.

Dødstallet er per søndag formmidag 93, men myndighetene forventer at dette øker, da man ifølge LA Times ikke har søkt etter ofre inne i bygninger enda.

Harris sier til avisen at flere rømte ut til havet, men at det hjalp lite.

– Folk døde av røykinnånding mens de var i sjøen, sier hun.

Også Fox News skriver om folk som rømte ut i Stillehavet for å slippe unna flammene i Maui.

– Vi måtte løpe til havet. Vi var i vannet i sikkert åtte timer, sier innbygger i Lahaina Joan Hayashi til Fox.

– Gatene våre er borte, hele byen er borte, livet vårt er borte, sier en annen innbygger, Chuck Dicker.

Med over 90 døde er dette den verste skogbranntragedien i USA på over hundre år.

Man må tilbake til 1918 og brann i en nordlig del av delstaten Minnesota til forrige gang en brann tok flere liv i USA.

I 2018 døde 85 personer under Camp Fire-brannen i California.

FLAMMER OG RØYK: Personer ser på mens flammene tar over på Front Street i Lahaina på Maui tirsdag 8. august.

Søker etter levninger

Byen Lahaina på Maui er hardt rammet. Mannskaper med likhunder søker i helgen etter mennesker i den nedbrente byen, ifølge New York Post.

– Likhundene har bare rukket over tre prosent av søkeområdet foreløpig, sier politisjef på Maui John Pelletier.

Beredskapsarbeidere jobber seg gjennom byen og markerer ruiner av boliger med en sterk oransjefarget X for søkested og HR (human remains) der de har funnet levninger.

Ifølge myndighetene er om lag 80 prosent av Lahaina lagt i ruiner og rundt 1000 personer er enda ikke gjort rede for.

– Lahaina har, med få unntak, brent ned, sa Hawaiis guvernør Josh Green om byen.

Han anslo også at kostnaden etter ødeleggelsene vil være på 62 milliarder kroner.

Kritisk til myndighetene

Noen av innbyggerne som flyktet fra flammene har ifølge den største avisen på Hawaii vært kritiske til at de fikk lite informasjon om evakuering før flammene tok over. Det til tross for at Hawaii har et godt utbygd varslingssystem med alarmer som man bruker for å advare mot naturkatastrofer.

Bare på Maui er det over 80 utendørssirener.

– Det var ikke egentlig noen evakueringsmelding. Den virkelige advarselen kom fra det store laget med sort røyk på himmelen, sa innbygger i Lahaina, Cole Millington, til CNN.

Ordfører i Maui, Richard Bissen Jr, forsvarte måten situasjonen ble håndtert på under en pressekonferanse. Sammen med sine løytnanter sa han at de gjorde det beste de kunne under forferdelige omstendigheter.

LYTTER: Hawaii's guvernør Josh Green lytter mens politisjef på Maui John Pelletier snakker om brannene på øya under en pressekonferanse.

Guvernør Green sa i et intervju med CNN at det kom til å bli en omfattende gjennomgang for å finne ut hva som skjedde og når.

Han sa også at autoritetene sto ovenfor en ekstraordinær katastrofe med skogbrannene som ble forårsaket av sterk vind i kombinasjon med tørkeforhold.

Justisminister i delstaten Anne Lopez har varslet at myndighetenes håndtering av skogbrannene skal granskes.

– Justisdepartementet skal gjennomføre omfattende gjennomgang av beslutningstaking og retningslinjer før, under og etter skogbrannene på øyene Maui og Hawaii denne uken, sa hun.

