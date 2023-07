Familiene reiste sammen på tur for å oppleve det store landet over dammen. Hjemturen ble derimot ikke som planlagt. f.v. i bakerste rekke står Grethe, Thomas, Cato, Kristine. F.v. foran står Matis, Olivia, Cornelia og Jonas.

Flyet kolliderte - har sittet fast i USA i 52 timer

Familiene skulle reise med et fly fra USA til Norge fredag kveld. Natt til mandag har de fortsatt ikke kommet seg avgårde: – Det er hele er ganske tragisk.

Et fly som skulle fra Fort Lauderdale til Oslo fredag kveld ble forsinket etter en ulykke på rullebanen.

Thomas Nilsen forteller at han har vært på en tre ukers ferie i USA med familie og venner, og skulle tilbake på jobb mandag, tre dager etter planlagt hjemreise.

Slik gikk det ikke.

Han forteller at passasjerene opplever det hele som kaotisk.

– Vi satt klare for å ta av, også plutselig kolliderte flyet i noe. Etter 11 timer med venting både i flyet og tilbake på terminalen, fikk vi tildelt hotell, sier Nilsen, og legger til:

– Informasjonsflyten hos Norse har vært helt tragisk.

Familien skulle fly med flyselskapet Norse Atlantic Airways AS.

Fort Lauderdale, USA

Aktiver kart

– Kjempeslitne

Da familiene ankom hotellet, hadde de kun fått ett rom med to enkeltsenger.

– Vi er jo åtte mennesker, sier Nilsen, og legger til:

– Men det brydde vi oss ikke om, vi var kjempeslitne. Hver familie på fire stykker, to barn og to voksne, delte enkeltseng.

Da de våknet lørdag, fikk de det de oppfattet som flere forvirrende beskjeder fra flyeselskapet Norse, men fikk til slutt beskjed om at et nytt fly skulle gå søndag. Da de møtte oppe søndag for å ta fly klokken 20.00, fikk de derimot enda en kontrabeskjed.

Når VG prater med Thomas Nilsen, er klokken i Fort Lauderdale 01.15 lokal tid, fem timer etter at flyet skulle ha gått.

– Vi står nå og venter på bagasjen vår igjen. Jeg har snakket med flere av de amerikanske passasjerene, og de sier de aldri skal til Norge igjen. Makan til kaos for å komme seg til Norge, sier Nilsen.

I videoer VG har fått tilsendt fra flere tipsere, vises det lange køer med mennesker som roper og hoier frustrert.

– Ganske tragisk

Han forteller at reisefølget nå reiser tilbake til et nytt hotell som de har måtte booke selv, uten hjelp fra flyselskapet. Denne gangen etter ni timer på flyplassen.

– De burde ha booket alle passasjerene hjem på en helt annet måte, dette er helt utrolig. Nå må vi fire voksne som egentlig skal på jobb mandag, omorganisere og finne alternative løsninger, sier Nilsen.

– Spesielt når vi har med tre barn på 12 år og et barn på 13 år. Det er hele er ganske tragisk.

VG har prøvd å komme i kontakt med flyselskapet Norse Atlantic Airways AS, men har foreløpig ikke fått svar.

Til nyhetsmagasinet newsbreak sier Philip Allport, Norses kommunikasjonsansvarlig, at Norse gjør det de kan for å minimere ytterligere forsinkelser.

– Tuppen av flyets vinge knakk av etter å ha kommet i kontakt med konstruksjonsarbeid på rullebanen, sier talsperson for flyplassen, Arlene Satchell, til newsbreak.

Det skal være snakk om lettere skader.

