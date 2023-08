Skogbranner raser nær Athen

Skogbrannene som herjer Hellas nærmer seg hovedstaden Athen. Siden fredag har landet vært rammet av 355 skogbranner og 20 mennesker har denne uken mistet livet.

Det skriver Reuters som melder at brannene sprer seg raskt på grunn av sterk varme – Yr varsler opp til 36 grader onsdag – og kraftig vind i det som er sommerens andre runde med skogbranner.

Flere hundre mennesker har så langt flyktet fra sine hjem. Brannene, som har slukt boliger, biler og fabrikker, har innhyllet Athen i røyk og aske siden tirsdag.

– Litt bekymret

Det har også den norske historiestudenten Vegard Trovatn (25) merket.

– Vi har sett røyk i hele dag. Det har brent voldsomme områder, så man blir litt bekymret, sier han til VG. Trovatn forteller at han bor i en forstad, ca. 20 minutter fra sentrum av Athen. Men han sier at grekerne er gode på å varsle innbyggerne via mobilen hvis de må komme seg unna flammene.

– Med mindre vi får beskjed om å evakuere på telefonen, er det ikke nødvendig.

Tirsdag kveld, på vei hjem, tok Trovatn et bilde fra fjellet Pentely, hvor det også brant i fjor.

– Da kom det ganske nær huset vårt, forteller 25-åringen.

LYSER OPP: Dette bildet tok nordmannen Vegard Trovatn fra fjellet Pentely tirsdag kveld rundt klokken 22.30.

– Brannslukkerne gjør en «umenneskelig innsats», ifølge Vassilis Kikilias, statsråd for klimakrise og sivilbeskyttelse. Og brannvesenet advarer om vanskelige – sågar ekstreme forhold – samt at det kan oppstå flere branner.

Rundt 20 km fra hovedstaden kjemper nå mer enn 200 brannmenn, 65 kjøretøy og 15 fly – noen fra Sverige og Tyskland – mot de voldsomme brannene. Også frivillige deltar.

Flere hundre mennesker har måttet forlate sine hjem og 150 sykehjemsbeboere i Menidi er evakuert til hoteller og andre steder.

Rundt 700 migranter ved Amygdaleza er også evakuert til en annen leir. Redningsmannskaper oppdaget tirsdag 18 forkullede lik, som trolig var migranter,

En av brannene begynte tirsdag i Fyli, en landsby ved foten av fjellet Parnitha.

Aktiver kart

I havnebyen Alexandroupolis ble en rekke pasienter evakuert til en ferge. Noen lå på båre mens andre gikk med stativ med drypp.

Det er vanlig med branner i Hellas om sommeren, skriver Reuters, men i år har de vært verre enn vanlig på grunn av svært høye temperaturer og vind som forskerne forbinder med klimaendringer.

– Denne sommeren har vært den verste siden man begynte å samle meteorologiske data, sier Kikilias, den greske ministeren for klimakrise og sivilbeskyttelse.

BRENNER: Onsdag brenner det kraftig i Acharnes, en forstad nord for Aten.

I juli måtte titusenvis av turister, deriblant nordmenn, evakueres da brannene herjet Rhodos.

– I løpet av mine 32 år i tjeneste har jeg aldri opplevd slike ekstreme forhold, sa sjefen for brannvesenet, Giorgos Pournara, på en pressekonferanse i forbindelse med brannene rundt Athen.

FORKULLET: Brannene raser gjennom Archanes, nord for Athen.

Brann i Tyrkia

Det er ikke bare i Hellas det er varmt. Fjellklatrere som forbereder seg på å bestige det franske fjellet Mont Blanc i alpene, oppfordres av lokale myndigheter til å utsette turen på grunn av hete.

Hetebølgen i Frankrike har brakt med seg temperaturer over 40 varmegrader flere steder sør i landet. Det merkes også på de høye alpetoppene, noe som fører til farlige klatreforhold i fjellet.

Også vest i Tyrka brenner det. Kraftig vind gjør arbeidet med å få kontroll over skogbrannene i Canakkale vanskelig.

For andre dag på rad er Dardanellene-stredet som forbinder Egeerhavet med Middelhavet, stengt for skipstrafikk på grunn av brannene, skriver NTB.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post