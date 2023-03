UVENTET: Omtrent slik så det ut i over to uker på Asbury University i Kentucky i USA.

Studentenes bønn gikk viralt: Titusener reiste til amerikansk småby

WILMORE (VG) En gudstjeneste på et universitet i Kentucky spredte seg til millioner på TikTok da noen studenter ble igjen for å be. I løpet av to uker besøkte over 50.000 den lille byen.

Zach Meerkreebs var sliten og hadde knapt rukket å forberede seg da han 8. februar skulle holde en helt vanlig morgenandakt på Asbury University i Kentucky.

Han talte om «å bli Guds kjærlighet» ved å oppleve den selv. 19 studenter ble igjen da det var over – for å be og synge sammen.

Og så fortsatte de bare. Ryktet spredte seg, først på universitetet, så i Wilmore, småbyen rundt med to trafikklys.

Snart tok det fyr på TikTok og Instagram med emneknagger sett mer enn 100 millioner, ifølge The Atlantic.

Mellom 50.000 og 70.000 fra USA, men også fra Sør-Amerika, Europa, Australia og Asia strømmet til, ifølge universitetet.

The New York Times omtaler det som et «Woodstock for kristne» og landets «første store vekkelse vekkelseOmtales ofte som spontane utbrudd av langvarig og kollektiv bønn, lovsang og forkynnelse, som gjerne tiltrekker seg store folkemengder og preges av fortellinger om det deltakerne opplever som religiøs fornyelse og omvendelse. Har tradisjonelt funnet sted i protestantiske lavkirkelige bevegelser. i dette århundret».

Etter 16 dager med sang og bønn, dag og natt, måtte universitetet av hensyn til resten av byen og studentene avslutte for publikum utenfra.

– Det føltes som en god naturkatastrofe, sier Meerkreebs til VG når han skal beskrive det praktiske kaoset, de timelange køene og trafikken som krasjlandet i småbyen.

TALTE: Zach Meerkreebs vokste opp som ortodoks jøde, før han 16 år gammel ble en kristen. På Asbury University er han en frivillig fotballtrener, som iblant holder andakter på studentenes morgengudstjenester.

– Selvmordstanker

Den religiøse oppvåkningen fant sted i et USA hvor stadig færre er medlem i en kirke, synagoge eller moské. Siden årtusenskiftet har andelen falt fra 70 prosent til under 50 prosent, ifølge Gallup.

Den fant også sted blant generasjon Z generasjon ZGenerasjon Z er et begrep som brukes om generasjonen født fra midten av 1990-årene til begynnelsen av 2010-årene, ifølge Wikipedia., den minst religiøse, amerikanske generasjonen til nå, ifølge Survey Center on American Life.

Nye data fra USAs folkehelseinstitutt (CDC) viser samtidig alarmerende tall for psykisk helse blant unge. Nesten tre av fem tenåringsjenter kjente på varig tristhet i fjor, dobbelt så mange som blant guttene – og én av tre jenter vurderte selvmord.

De personlige historiene som ble fortalt av de unge inne i auditoriet var som et ekko av dette.

– Denne generasjonens problemer med angst og mental helse, var blant de mest konsistente ønskene når folk ønsket at noen skulle be for dem. Det første vitnesbyrdet var om selvmordstanker, forteller Meerkreebs.

DELTOK: Eva Miller (18) og Andrew Seamands (22) er begge studenter ved Asbury University. Mandager, onsdager og fredager er det obligatorisk studentgudstjeneste her inne i Hughes Auditorium – og 8. februar tok den en uvanlig vending.

– Vill forandring

Eva Miller (18) og Andrew Seamands (22) var på studentgudstjenesten 8. februar da det hele startet.

– Forandringen i mitt liv har vært vill, sier Andrew.

– For noen få uker siden slet jeg veldig med angst og hadde store problemer med å få sove. Jeg følte det som denne store byrden som ble løftet fra meg når jeg kunne legge alt ned hos Jesus, sier han.

Atmosfæren i rommet har blitt beskrevet som en spesiell fred. Mange brøt ut i tårer bare de tråkket inn i auditoriet.

– Så mange lenker er blitt brutt når det gjelder mentale helseproblemer, selvmordstanker, traumatiske opplevelser med kirke tidligere, eller med seksuelle overgrep, sier Miller.

Splittelse – og enhet

USAs politiske splittelse har funnet veien langt inn i evangeliske kirker – med uenighet om Black Lives Matter, kjønnsidentitetsspørsmål, covid-19 og Trump, for å nevne noe.

Asbury University har ikke vært skånet for dette, ifølge studentene Miller og Seamands. Vi er tross alt i rurale Kentucky – Trump-land.

Men det som kjennetegnet de to spesielle ukene, var det stikk motsatte, forteller de.

– På området her kan du definitivt merke spenningen fra uenighet, men der inne bøyde vi alle kne foran Jesus på samme nivå. Alt handlet om at det ikke betød noe hvor du sto politisk, sier Miller.

STUDENT: Eva Miller (18) studerer til å bli lærer.

– Skadet av kirke

Tilgivelse og gjenopprettede relasjoner mellom studenter som tidligere hadde snudd ryggen til hverandre, er blant historiene som blir fortalt.

Maakreebs forteller at vonde erfaringer med kirke var en annen rød tråd i fortellingene studentene delte med hverandre gjennom mikrofonen.

– Dette er en generasjon som har blitt skadet av kirke og kristent lederskap. Det var noen sterke øyeblikk der hvor eldre kristne ledere bekjente dette og ba om tilgivelse på vegne av sin generasjon, sier han.

– Jeg tror mange i min generasjon og yngre her i USA, har vært veldig skuffet med den kristendommen de har sett uttrykt. Den har vært utmattende og uautentisk.

TRAVLE: Bobby Singh driver bensinstasjonen i Wilmore, hvor Sarah Lay også jobber. De husker kaoset i februar som ekstremt god butikk, hvor de gikk tomme for nesten alle varer.

Fox News bedt om å snu

Motreaksjonen mot den partipolitiske utøvelsen av tro, fikk også noen helt praktiske konsekvenser.

Ingen kjendispredikanter slapp til på scenen. Folk som møtte opp med flagg og politiske budskap ble bedt om å legge dem igjen ved døren.

Fox News og den høyrevridde TV-verten Tucker Carlson ønsket å komme, men ble bedt om å la være.

I stedet var det studentene selv og andre ellers helt ukjente for verden som fortalte sine historier om hvordan de hadde opplevd det de mente var Gud i livene sine – og ble direktesendt på web-tv til hundretusener.

Forsøket på å holde det enkelt, betød også at det ikke var en omfattende sceneproduksjon eller et planlagt program.

– Det så ikke bemerkelsesverdig ut i det hele tatt. Men det bemerkelsesverdige er det du ikke kan se, sier Seamands.

Hverdag igjen

I dag er folkemengdene borte fra universitetsområdet i Wilmore. Universitetet så seg nødt til å avslutte på grunn av de ekstreme praktiske utfordringene folkemengdene skapte i den lille byen.

Den normale hverdagen er tilbake.

Samtidig har meldingene strømmet inn fra flere titalls andre universiteter om at det som startet i Asbury har spredt seg, med spontane utbrudd av kollektiv sang og bønn.

Hvorfor startet det akkurat i Asbury? Universitetet selv forteller at lignende ting har brutt ut før, blant annet i 1970.

Vi spør studentene Miller og Seamands hva de vil svare de som mener det som skjedde her var noe mennesker fant på – uten noen Gud.

– Med alle åndelige bevegelser er det frykt for manipulasjon, at det bare er stimulering av følelser. Jeg vil oppfordre folk til å fortsette å tenke over slike spørsmål og gå rett inn i den tvilen. Test om det holder vann, snakk med andre og snakk med Gud om du er komfortabel med det, svarer Seamands.

VGs USA-kontor Erlend Ofte Arntsen er VGs USA-korrespondent med base i Austin, Texas.

Instagram: @erlendofte

Twitter: @erlendofte

Signal/WhatsApp: Ta kontakt for nummer Vis mer

