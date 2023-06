TRAGISK: Pilot Stockton Rush er gift med etterkommere av ekteparet Straus, som døde i Titanic-forliset.

Slektninger døde på Titanic – nå er pilotmannen savnet

Wendy Rush, kona til pilot Stockton Rush, er etterkommer av et berømt ektepar som reiste på første klasse i 1912.

Pilot Rush er en av fem passasjerer som er i ubåten som har vært sporløst forsvunnet siden søndag.

Redningsarbeidet pågår i full styrke - men håpet er i ferd med å renne ut: De går tom for oksygen klokken 13.08 norsk tid.

Nå har den amerikanske storavisen New York Times, gjort et dypdykk i arkivet og funnet slektsbånd mellom piloten og Titanic-passasjerer.

Kona Wendy Rush er nemlig tippoldebarn av forretningsmannen Isidor Straus og hans kone, Ida, to av de rikeste om bord på Titanic.

Isidor Straus, født i 1845, var medeier i det amerikanske varehuset Macy's.

TITANIC: Passasjerene på første klasse, der ekteparet Straus bodde, hadde tilgang på squashbane, svømmebasseng og Atlanterhavets mest eksklusive suiter med eget promenadedekk.

Titanic er kjent som skipet som angivelig «ikke kunne synke». Likevel sank det på sin første reise, sørøst for Newfoundland utenfor Canada, natt til 15. april 1912 etter å ha støtt på et isfjell.

1500 mennesker omkom, 700 ble reddet. 20 av de omkomne var norske. Vraket ble lokalisert i 1985 på 3800 meters dybde.

Det er på dette stedet denne ubåten var på vei.

Området redningsmannskaper søker i er to ganger så stort som den amerikanske delstaten Connecticut– og rundt 4000 meter dypt.

Info Disse befinner seg i ubåten Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende. Les mer om de savnede her! Vis mer

Wendy Rush giftet seg med Stockton Rush i 1986, ifølge en bryllupskunngjøring fra New York Times.

Hun har selv vært med på tre OceanGate-ekspedisjoner til Titanic-vraket de siste to årene. Hun er også selskapets kommunikasjonsdirektør, ifølge LinkedIn.

Rushs forfedre på Titanic er kanskje mest kjent for sin tragiske kjærlighetshistorie, forteller New York Times.

Overlevende fra katastrofen husket at de så Isidor Straus nekte å sitte på en livbåt da kvinner og barn fortsatt ventet på å flykte fra den synkende rutebåten. Ida Straus, hans kone gjennom fire tiår, erklærte at hun ikke ville forlate mannen sin, og de to ble sett stående arm i arm på Titanics dekk da skipet gikk ned.

Isidor Straus' kropp ble funnet til sjøs omtrent to uker etter at Titanic sank, viser New York Times arkiver. Ida Straus levninger har aldri blitt gjenfunnet.

