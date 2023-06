Eksperter: Prigozjin viser at det er mulig å gjøre opprør mot Putin

Jevgenij Prigozjin (62) skapte kaos for Vladimir Putin (70). Eksperter mener at Wagner-sjefen viser at det går an å gjøre opprør mot den russiske presidenten.

Wagner-gruppen kjørte lørdag i kolonne mot Moskva – men stoppet 200 kilometer fra hovedstaden etter at Belarus-president Aleksandr Lukasjenko forhandlet fram en avtale.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men ifølge Putins talsmann skal Prigozjin ha gått med på å reise til nabolandet Belarus og at straffesaken mot ham vil bli henlagt. Kreml har også opplyst at Wagner-soldatene som var med i marsjen mot Moskva lørdag ikke vil bli straffeforfulgt.

– Jeg tror Prigozjin setter et eksempel for dem som vil fjerne Putin, sier Aage Borchgrevink, forfatter bak boken «Krigsherren i Kreml» og ansatt i Helsingforskomiteen.

– Så kan vi spørre oss hvordan han faktisk klarte dette. Hvordan hadde han forberedt seg? Hadde han støtte eller avtaler blant folk i den russiske eliten?

Borchgrevink peker på at Prigozjin har et fordel av at han har et helt forretningsimperium bak seg og ikke trenger andres penger.

Forfatteren peker samtidig på en mulig link:

– Wagner-gruppen hadde sin opprinnelse som en arm av den militære etterretningstjenesten GRU. FSB og GRU jobber sammen, men det er ulike tjenester og Kreml har vært opptatt av at det skal være en kamp mellom fraksjoner. Så hvis en institusjon er involvert i dette opprøret, så kan det være GRU og noe av nettverket deres. Men dette vet vi ikke noe om, understreker Aage Borchgrevink.

Han får støtte av en annen forfatter av bøker om Russland, svenske Stig Fredrikson:

– Prigozjin er et eksempel for andre ved at han kan vise andre at det går an å gjøre opprør mot Kreml. Det er det verste opprøret i Putins mer enn 20 år lange karriere. Så Putins posisjon er kraftig svekket. Men Prigozjin har ikke den politiske basen som skal til for å overta makten.

– Hvordan kan et opprør skje nå som sivilsamfunnet ligger nede?

– Det må komme fra andre deler av den politiske eliten. Og akkurat nå er det ingenting som tyder på at det skal skje, sier Stig Fredrikson.

«PUTINS KOKK»: Jevgenij Prigozjin (t.v.) og Vladimir Putin fotografert sammen i 2010. Prigozjin fikk tilnavnet «Putins kokk» etter at han fikk en rekke statlige cateringoppdrag, blant annet i Kreml. Dette bildet er tatt i forbindelse med at han fikk en kontrakt om levering av skolemat.

En av Putin-kritikerne som bor i eksil, den tidligere Yukos-sjefen og oligarken Mikhail Khodorkovskij, er kritisk til den russiske opposisjonen. I et innlegg på Twitter skriver han:

– For andre gang siden Putin tok makten, hadde Russland en revolusjonær situasjon. Den første var masseprotesten mot valgresultatet i 2011–2012. Nå, for andre gang, klarte ikke den demokratiske opposisjonen å utnytte situasjonen fordi den forberedte seg på forskjellige scenarioer. Den demokratiske bevegelsen trenger å lære en lekse: Regimeskifte vil ikke komme gjennom valgurnene, skriver Khodorkovskij.

– Tenk om Prigozhin ikke bare hadde destabilisert situasjonen, men tatt makten med demokratiske krefters samtykke. Han ville ikke ha frigjort politiske fanger eller erklært frie valg. Så det er ikke valg vi skal forberede oss på, fastslår den tidligere Yukos-sjefen – og mener at Prigozjin demonstrerte for Vesten et sannsynlig scenario for hvordan et regimeskifte i Russland kan skje og hvilke politiske krefter som styrer.

Ekspertene er enige om at Vladimir Putin er svekket etter lørdagens drama:

– At han må få hjelp av Aleksandr Lukasjenko for å ordne opp, er ydmykende for Kreml og Putin. At Lukasjenko nå går inn og ordner avtalen, betyr at han tar den rollen som Putin vil ha i denne regionen. Derfor er det en veldig endring av roller, og det er et tydelig bilde på at Putin er svekket, sier Aage Borchgrevink.

– Betyr dette at Putin og Lukasjenko er «skuls» etter at Lukasjenko fikk hjelp fra Putin etter valget i 2020?

– Det grunnleggende er at Lukasjenko er i lommen på Putin. Dette handler først og fremst om at Putin er svekket i Russland og at Russland er svekket i verden.

Stig Fredrikson fastslår også at Putins autoritet er svekket.

– Putins troverdighet er svekket fordi han ikke kan si i en tale lørdag at Prigozjin er en forræder, og så bryte helt med sine prinsipper og tilgi eller gi amnesti til Prigozjin. I Putins karriere har forrædere alltid blitt straffet med døden.

– Putin holdt en tale om at det handlet om nasjonens skjebne og jevnførte med det som skjedde rundt revolusjonen i 1917 – for så å ikke gjøre noe.