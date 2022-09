TETT KONTAKT: Jonas Gahr Støre har hatt to samtaler om energikrisen med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen den siste uken. Bildet er fra deres møte i Brussel i februar.

Equinor: Åpne for gass-avtaler med Europa

Equinor bekrefter at de er åpne for å inngå langsiktige avtaler med gasskjøpere i Europa – men på markedsmessige vilkår.

Publisert: Nå nettopp

Det delvis statseide selskapet står for 70 prosent av eksporten av gass fra norsk sokkel.

Torsdag morgen er representanter for Equinor og de andre gasseksportørene Aker BP og Vår Energi invitert til et hastemøte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi er alltid åpne for å inngå langsiktige bilaterale avtaler om salg av gass, på markedsmessige vilkår, sier Magnus Frantzen Eidsvold til VG.

Han er pressetalsperson for fornybar, markedsføring og midtstrøm i Equinor.

EU-kommisjonen og en rekke enkeltland har de siste månedene tatt direkte kontakt med den norske regjeringen, med spørsmål både om å levere mer gass, og ikke minst til lavere priser enn de ekstremt høye prisene som gass omsettes for i det frie markedet nå.

Men Støres svar til gass-tørste europeiske ledere har hele tiden vært det samme; At det ikke er regjeringen, men de kommersielle aktørene som forestår gass-salget.

Norge og EU går nå sammen i en arbeidsgruppe for å diskutere hvordan prisene kan «stabiliseres».

Halvparten er spotsalg

Om lag 50 prosent av Equinors gass-salg skjer etter en-til-en kontrakter med kjøpere, den andre halvparten selges til markedspris i det åpne markedet. Ekstremt høye gasspriser har presset strømprisene til skyhøye nivåer over hele Europa i sommer.

Equinor forestår ikke bare salg av egen gass, men også gass som staten eier direkte. Det utgjør om lag halvparten av volumet som Equinor tilbyr til gasskjøpere.

For skiftende regjeringer har det vært et poeng å unngå at eksporten av olje og gass fra Norge bestemmes politisk. Det står Støre fortsatt knallhardt fast på.

Men tirsdag sa dette, i et intervju med Dagsnytt 18:

– Det er ikke i norsk interesse å ha den ustabiliteten som er nå. Jeg hadde mye heller sett at de prisene stabiliserte seg, gjerne på et lavere nivå. Det hadde også være bra for de prisene du og jeg betaler, sa Støre.

Ser fram til møtet

Equinor opplyser at konserndirektør Irene Rummelhoff, som er medlem av konsernledelsen og ansvarlig for selskapets gassvirksomhet, skal møte statsministeren torsdag morgen.

– Vi ser fram til møtet og er spent på å høre tankene og innspillene fra den norske regjeringen, og om dialogen mellom Norge og EU, sier Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.

– Hva kan Equinor legge på bordet i diskusjonen om lavere gasspriser i Europa?

– Det vi har sagt, er at vi er åpne for å diskutere langsiktige avtaler. Fordelen med slike avtaler er at de gir forutsigbarhet, og det er en god ting.

– Er det aktuelt for Equinor å tilby gass til lavere priser gjennom slike avtaler, slik EU-kommisjonen ber om?

– Pris er gjenstand for forhandlinger mellom kjøper og selger i hver enkelt avtale. Generelt knyttes prismekanismen opp mot markedsprisen, sier Eidsvold.

Stabilisere

Ifølge Støre er tema for møtet torsdag morgen å «diskutere å få lengre kontrakter som kan bidra til kanskje å stabilisere prisene».

– Det er selskapene som selger norsk gass, og ikke staten. Derfor er det naturlig at vi har dialog med de største selskapene som selger gass til det europeiske markedet, slik at de kjenner til den dialogen som foregår på politisk nivå. Det er ikke lagt opp til at det skal fattes noen beslutninger på dette møtet, skriver statssekretær Tale Jordbakke (Ap) på Statsministerens kontor i en e-post til VG.