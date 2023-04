VENTER PÅ FINLAND: En tom flaggstang er mandag morgen på plass foran Natos hovedkvarter i Brussel. Den interne planen skal være å heise Finlands flagg i løpet av tirsdag, får VG opplyst.

Opplysninger til VG: Tirsdag kan Finland være Nato-medlem

BRUSSEL (VG) Allerede tirsdag kan Finland bli Natos medlemsland nummer 31. I hovedkvarteret i Brussel jobbes det nå hardt for å ordne de siste formalitetene.

Når det finske flagget heises foran Natos hovedkvarter, er landet fult medlem i Nato.

Men før det skal flere formelle steg være på plass, ifølge VGs opplysninger.

Som det siste av 30 medlemsland, har Tyrkias nasjonalforsamling formelt godtatt det finske medlemskapet.

Det skjedde torsdag ettermiddag. Kort tid etter sendte generalsekretær Jens Stoltenberg ut en bekreftelse på at Tyrkias godkjenning, og at prosessen i medlemslandene var over.

– Jeg har nettopp snakket med president Sauli Niinistö for å gratulere ham med dette historiske øyeblikket, sa Stoltenberg da.

USA tar imot

Nå venter generalsekretærens kontor på de formelle dokumentene fra Ankara.

De skal overleveres til offisielle representanter fra USA, trolig utenriksminister Antony Blinken, som så vil bekrefte overfor Stoltenbergs kontor at USA har mottatt vedtakene fra samtlige 30 parlamenter.

Ved stiftelsen av alliansen i 1949 bestemte de første medlemslandene at USA skulle formelt deponere Nato-traktaten og motta dokumentene fra ytterligere medlemslandene. Men i stedet for å dra til Washington med dokumentene for Finlands del, ligger det an til at formalitetene kan ordnes i Brussel for Finlands del.

Stoltenberg vil så sende et formelt brev til den finske presidenten Sauli Niinistö, som etter det skal bekrefte at Finland går inn som medlem. Den finske nasjonalforsamlingen har allerede gjort sin lekse og formelt godkjent traktaten som fører Finland inn i Nato.

Utenriksministermøte

Går alt dette i orden i det neste døgnet, så kan det finske flagget heises på plenen utenfor Nato-hovedkvarteret i en formell seremoni.

Ifølge VGs opplysninger vil det være starten på et ordinært møte for NATOs utenriksministere, som starter i Brussel tirsdag ettermiddag og varer fram til onsdag.

Sverige på vent

Godkjennelsen av det andre søkerlandet Sverige står fortsatt på vent i parlamentene i Ungarn og Tyrkia, men Sverige har siden toppmøtet i Madrid i juli 2022 sittet inne på alle Natos formelle møter.

De to nordiske landene leverte sine søknader samtidig 18. mai i fjor.

Men stemmerett og garantien om felles forsvar utstår for Sverige, til de to siste landene gir grønt lys.

Jens Stoltenberg har tidligere antydet at det vil skje før eller under Natos neste toppmøte i Vilnius i juli.

– Jeg ser fram til også å ønske Sverige velkommen som et fullverdig medlem av Nato-familien så snart som mulig, sa Stoltenberg torsdag kveld.