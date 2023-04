PÅ MED MASKA: Flere bruker munnbind ved et offentlig sykehus i Chennai i India 1. april i år.

Ny coronavariant dominerer India

FHI venter at varianten også vil bli dominerende i Norge. Men vi vil trolig ikke merke stor forskjell.

Kortversjonen Den nye corona-variant kalt «Arcturus» dominerer i India, og har ført til en økning i smittetilfeller

Arcturus, undergruppe av Omikron, sprer seg lettere og mer smittsom

Den er lik varianten som dominerer i Norge, men vil trolig ikke skape et stort hopp i smittetall her

På grunn av høy immunitet i Norge er, vil vi trolig ikke merke stor forskjell på denne varianten Vis mer

Arcturus er navnet på den nye coronavarianten i India – i alle fall i sosiale medier.

Den ført til et hopp i antall smittetilfeller, økt vaksineproduksjon og økt vaksinering denne måneden.

Helsemyndighetene anbefaler fortsatt bruk av munnbind og å holde avstand til andre personer.

Det indiske helsedepartementet oppgir at landet nå har er 61.000 covid-syke. Med en befolkning på over 1,4 milliarder, tilsvarer det kun en liten andel av befolkningen.

Mer smittsom

Den nye coronavarianten er svært lik den dominerende varianten i Norge. XBB.1.5 er den dominerende varianten i Norge. Begge er undervarianter av Omikron.

Likevel er forskjellene store nok til at varianten sprer seg enda lettere – og WHO har satt den på listen over «varianter av interesse»-

Foreløpige data tyder på at varianten er mer smittsom enn andre varianter i omløp.

Info Slik klassifiseres variantene Virus muterer hele tiden. Det kan gjøre at viruset får nye egenskaper og utvikler seg til nye versjoner. Det oppstår altså nye varianter av viruset, fordi deler av det har mutert.

Når nye varianter av viruset oppdages, og forskere stadig får mer data om varianten, kan de klassifiseres som en «variant som gir grunn til bekymring», en såkalt VOC .

Per 26. april 2023 er ingen varianter klassifisert som bekymringsvarianter av WHO.

Men enkelte andre varianter er såkalte VOI (varianter av interesse) eller VOM (variant under overvåkning). Vis mer

Den hurtige spredningen av Arcturus i India, har en naturlig årsak. Det forklarer virusforsker og seksjonsleder Karoline Bragstad ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– India hadde ikke særlig med XBB-smitte før de fikk denne varianten, i motsetning til Norge der XXB har vært dominerende lenge, sier hun.

På toppen av det er immuniteten fra vaksinasjon og smitte er lavere i India og det kan se ut som det er lenge siden de hadde noe særlig smittespredning med covid i landet, ifølge Bragstad.

– Varianten ser ikke ut til å gi endret sykdomsbilde sammenlignet med varianten som allerede dominerer i Norge. Den gir altså milde symptomer og ikke økt risiko for innleggelser, sier hun.

TESTES: En pasient blir testet for corona i Srinagar i India 10. april.

Påvist i Norge

Enn så lenge er det påvist fem tilfeller av Arcturus i flere fylker i Norge.

– Vi må anta at den sirkulerer i Norge, men på et svært lavt nivå ennå, sier Bragstad.

FHI venter at Arcturus også vil bli dominerende i Europa og Norge. Mange land har imidlertid trappet betydelig ned på overvåkningen av coronavarianter.

Selv om Arcturus kan bli dominerende i Norge, vil vi trolig ikke se et hopp i smittetallene som India.

Bragstad trekker frem to hovedårsaker:

Arcturus unndrar seg ikke immunitet i noe større grad. Det betyr at vaksiner og tidligere smitte beskytter godt mot smitte.

I Norge er mange beskyttet etter vaksinasjon og smitte med XBB. 1.5-varianten. Derfor vil det trolig ikke bli et nytt hopp i smitte og innleggelser.

Det at det kommer nye varianter av coronaviruset som blir dominerende, er en naturlig utvikling.

– Vi ser nå at denne utviklingen ligner mer og

mer utviklingen i influensaviruset, der nye varianter oppstår nærmest fra sesong til sesong og

vaksinene ofte må oppdateres på grunn av dette, ifølge Bragstad.

