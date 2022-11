Sverige får bestemme snus-pris selv likevel

EU-kommisjonens talsperson i skattesaker, Daniel Ferrie, sier på en pressekonferanse mandag at Sverige selv har rett til å sette avgiftsnivået på snus.

Søndag kom nyheten om at EU ville sørge for at svenske myndigheter hever særavgiften på snusprodukter i landet.

Avsløringen kom etter at Aftonbladet i helgen avslørte det lekkede forslaget fra EU-kommisjonen. Forslaget ville ført til at en boks porsjonssnus ville økt med rundt 34 svenske kroner – som tilsvarer 32 norske.

Forslaget skulle etter planen bli offentliggjort i begynnelsen av desember.

Nå skriver Aftonbladet at Sverige fortsatt vil kunne sette skattenivået på snus selv.

-- Lovforslaget vi jobber med nå vil ikke endre denne situasjonen. Sverige vil derfor beholde sin fulle frihet til å fastsette skatteregimer og særavgifter for snus, sier talsperson i EU-kommisjonen Daniel Ferrie ifølge Direkt Börs.

Hvis forslaget hadde blitt gjennomført, ville en boks med General løssnus kunne kommet opp i over 120 svenske kroner. På svenske nettbutikker selges produktet i dag til nesten halvparten av denne prisen.

Forslaget ville også ført til at det ville blitt langt billigere å holde seg hjemme for norske løssnusere, fremfor å handle over grensen.