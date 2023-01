INN I RETTEN: Nå skal kunstig intelligens brukes i retten.

Verdens første advokatrobot skal i retten

For første gang skal en advokatrobot med kunstig intelligens (AI) forsvare en sak i retten.

I februar starter rettsmøtet mot en person som har kjørt for fort.

Ifølge IFLScience og New Scientist skal verdens første advokatrobot fortelle den tiltalte hva han skal si til sitt forsvar. Beskjedene skal overføres gjennom telefon og hodetelefoner. Saken beskrives som en prøvesak for selskapet som har utviklet advokatroboten, DoNotPay.

Hvis den tiltalte sier alt roboten ber den si, og vedkommende likevel skulle tape saken, vil selskapet betale de bøtene som blir ilagt.

DoNotPay ble startet allerede i 2015 som en chatbot som skulle hjelpe folk med å slippe unna gebyrer og bøter. På hjemmesiden reklamerer de med at verdens første advokatrobot kan hjelpe deg med å kjempe mot store selskaper, slå tilbake mot byråkratiet eller saksøke noen - bare med et tastetrykk.

Ifølge New Scientist hevder selskapet at deres AI chatbot har hjulpet folk i 3 millioner saker i Storbritannia og USA. Men dette er første gang kunstig intelligens har blitt til en advokatrobot i en rettssal. Rettsaken vil finne sted i USA, men akkurat hvor, holdes hemmelig av to grunner:

Den ene for å beskytte den tiltalte som skal forsvare seg selv. Og den andre fordi det både i USA og mange andre land er forbudt med telefon og internett inne i rettssalen, skriver Gizmondo.

På spørsmål fra Gizmondo til lederen av DoNotPay, Joshua Bowder, om hvorvidt dommerne og de andre tilstedeværende i retten ville få vite at advokatroboten ble testet ut, svarte han

– Definitivt ikke.

Bowder lanserte også et tilbud via Twitter sist uke:

Han lovet en million dollar, (ca. ti millioner kroner) til den advokaten som ville føre en sak for amerikansk høyesterett med propper i øret, og bare gjenta det advokatroboten sier.