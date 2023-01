FAKKELTOG: Søndag demonstrerte mange for opprettelsen av en lov kalt #LexTintin, som beskytter barn mot tvangssamvær med foreldre som kan skade dem fysisk eller psykisk.

Krever lovendring i Sverige etter at Tintin (8) døde

Faren fikk samvær med Tintin (8) tross advarsler. Nå er han siktet for å ha drept sønnen. Søndag demonstrerte svenskene for lovendring.

Familien kalte ham Tintin (8). Gutten som smiler på bilder og elsket sushi, ifølge Aftonbladet, som har snakket med moren.

Den 8. januar i år skulle han ha to timers samvær med sin far i henhold til en fersk avgjørelse fra den svenske tingretten, etter en strid mellom foreldrene. Moren hadde advart mot samvær, og skal blant annet ha vært redd for at faren skulle prøve å bortføre gutten.

Moren varslet politiet da åtteåringen ikke kom hjem som avtalt. De rykket ut til farens bolig, hvor de fant faren skadet og sønnen død.

Ifølge TV4 mener rettsmedisinere det er sannsynlig at Tintin har blitt drept.

Faren ble pågrepet, og han er siktet for å ha drept sin egen sønn. Ifølge Expressen nekter han straffskyld i saken. Tiltale mot faren er ventet 26. januar, ifølge Aftonbladet.

ENGASJEMENT: Mange var bekymret for Tintins samvær med faren da han levde. Nå er det mange som kjemper for at andre barn skal slippe tvunget samvær med en forelder som kan skade dem fysisk eller psykisk.

Flere varslet bekymring

Moren har ifølge svenske medier kjempet om omsorgsretten for Tintin i flere år, noe hun vant frem med i 2021. Faren fikk fortsatt rett til samvær med sønnen.

Moren har argumentert for at et eventuelt samvær med faren burde være med tilsyn, mens retten mente at det var viktig at gutten hadde en viss kontakt alene med sin far.

Ifølge moren har eks-mannen vært voldelig mot både henne og sønnen. Og hun har ikke vært den eneste som har vært urolig.

Bekymringer for Tintin har blitt innmeldt av både skolen, morens familie og politiet. Aftonbladet beskriver en situasjon da faren skulle hente sønnen på skolen, og som endte med at han til slutt ble han bortvist av politiet, som senere varslet sosialtjenesten fordi de var bekymret for gutten.

FAKKELTOG: Søndag demonstrerte mange for opprettelsen av en lov kalt #LexTintin, som beskytter barn mot tvangssamvær med foreldre som kan skade dem fysisk eller psykisk.

Politiet beskrev gutten som redd, og at han gråtende forklarte at han ikke ville bli med faren, men at han måtte fordi det var hans tid for samvær.

Men til tross for at også sosialtjenesten konkluderte med at gutten var stresset og redd for kontakt med faren, ble han tvunget til å fortsette med besøkene.

Debatten raser

Nå raser debatten i Sverige, for Tintin er ikke det eneste barnet som tvinges til samvær med en forelder som kan utgjøre en fare for barnets fysiske eller psykiske helse.

– Foreldrenes rett til sine barn skal aldri gå foran barnets beste. Vi jobber nå med et lovforslag for at dette skal bli virkeligheten, sa sosialminister Camilla Waltersson Grönvall til Aftonbladet etter at saken om Tintin ble kjent.

Olga Persson er leder for Unizon som driver over 130 krisesentre i Sverige. Hun sier til Aftonbladet at:

– De aller fleste kvinnene som kommer til et krisemottak har barn med seg. Vi pleier å si at omtrent en tredel av disse barna fortsatt må ha samvær med den voldsutøvende faren. Altså treffe den samme personen som er årsaken til at sosialtjenesten betaler for at barna og kvinnen skal bo beskyttet, og som noen ganger også er dømt for lovbrudd begått mot barnet, sier Persson.

VIL BESKYTTE BARN: Menneskene som gikk i fakkeltog i Luleå søndag kveld, vil beskytte barn mot tvunget samvær.

Ifølge avisen Expressen var det Tintins tante som først krevde en lovendring. En instagramkonto som heter #lexTintin har fått fått tusenvis av følgere. I et innlegg signert «Tintins tante» står det blant annet:

«Vi må få til lovendringer der barns rettigheter alltid kommer først fremfor gjerningsmannens (forelders) rett til samvær. Ingen flere barn skal behøve å dø til tross for et utall bekymringsmeldinger fra sosialtjenesten, skolen, slektninger og naboer».