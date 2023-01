Britisk statsminister: Bøtelagt for manglende setebelte

Storbritannias statsminister, Rishi Sunak, avslørte seg selv om setebelteløs på en biltur. Nå har en «42-år gammel mann fra London» fått bot.

Boris Johnson ble bøtelagt for brudd på coronareglene da han var statsminister. Nå har også den fortsatt relativt ferske, statsministeren Rishi Sunak gått i baret, og brutt loven som sittende statsminister.

Avisen The Guardian forteller at det var i forbindelse med en tur i Lancashire på torsdag, at han filmet en video av seg selv, som senere ble publisert på Instagram.

Rishi Sunak sitter i baksetet på bilen og promoterer sin Level Up tour, og forteller at hans nyttårlovnad er å styrke den britiske økonomien.

Det er likevel ikke håp om bedre tider som har fått følgerne til å respondere. For det er helt tydelig i videoen at han ikke bruker setebelte. Downing Street har ifølge the Guardian uttalt at hendelsen var «en liten feilvurdering» (fritt oversatt fra engelsk red.anm.). Lovens lange arm mener imidlertid ikke at det er så lite, og Lancashire Constabulary har nå annonsert at han bøtelegges for lovbruddet.

De viser til at videoen som har sirkulert i sosiale medier, viser et individ som ikke bruker setebelte i en bil i bevegelse, og etter at de har vurdert saken har de konkludert med å gi «en 42-år gammel mann fra London» en bot.

I følge BBC aksepterer Sunak boten. En talsperson fra Nummer 10 uttaler at: «Statsministeren aksepterer fullt og helt at dette var en feil og har bedt om unnskyldning». (Fritt oversatt fra engelsk red.anm.) Passasjerer som ikke bruker setebelte kan få en bot på opp til 100 pund. Dersom saken går til retten, kan boten ifølge BBC bli på 500 pund.