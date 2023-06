TAKKET NORGE: Antony Blinken takket Norge i et møte med Anniken Huitfeldt (Ap).

USA åpner diplomatisk kontor i Tromsø

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at landet vil åpne en ny amerikansk tilstedeværelse i Tromsø.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at USA vil åpne et nytt diplomatisk kontor i Tromsø. Det nye kontoret skal styrke samarbeidet i den arktiske regionen, ifølge amerikanerne.

– Det diplomatiske kontoret kommer til å styrke samarbeidet vårt i den arktiske regionen, sier Blinken før et møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Norge skal også lede Arktisk Råd i kommende periode.

Blinken har vært i Norge for å delta på Natos uformelle utenriksministermøte. At det er uformelt betyr bare at det ikke gjøres noen offisielle vedtak på møtet.

HVA SNAKKER DERE OM? Anniken Huitfeldt, Nato-sjef Jens Stoltenberg, Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock og USAs Antony Blinken.

Glede i Tromsø

Som ordfører i Tromsø kommune ønsker Gunnar Wilhelmsen amerikanerne velkommen tilbake til Tromsø, skriver kommunen i en pressemelding.

De skriver videre at USA hadde et kontor i Tromsø fram til 1994, og at det nye kontoret vil inkludere en amerikansk diplomat.

– Etableringen av en amerikansk representasjon i Tromsø reflekterer at vi er tilbake til en tid med økt geopolitisk spenning i nord. Gitt denne realiteten er det betryggende for alle oss som bor i nord at vår viktigste allierte tar situasjonen på alvor og etablerer et kontor i den arktiske hovedstaden, sier ordføreren.

SKRYTER AV HANGARSKIP: Anniken Huitfeldt skrøt veldig av de amerikanske sjøfolkene som har gjestet Oslo nylig.

Takket Norge

USAs utenriksminister takket for samarbeidet med Norge som Nato-alliansens øyne og ører i nord etter møtet og hyllet Jens Stoltenberg.

– Jeg er takknemlig for hans enestående lederskap av Nato i et avgjørende øyeblikk for alliansen. Nato har blitt sterkere, større og mer samlet, sier han.

Etter møtet hadde han en samtale med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Hun skrøt av mannskapet på verdens største hangarskip, USS «Gerald R. Ford» som nylig har besøkt Oslo.

– De har overrasket oss, sier USAs ambassadør Marc Nathanson og ler før møtet ble lukket for pressen.