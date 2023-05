PRIVAT HÆR: Jevgenij Prigozjin bygde seg opp gjennom restauranter og catering og er også kjent som «Putins kokk». Nå leder han den private Wagner-gruppen.

Etterretningslekkasje: Hevder Wagner-lederen skal ha tilbudt Ukraina informasjon

Ifølge lekkede amerikanske etterretningsdokumenter skal Jevgenij Prigozjin ha tilbudt Ukraina informasjon om hvor russiske styrker befant seg.

Det skriver Washington Post.

De lekkede dokumentene er del av en omfattende etterretninslekkasje som er blitt omtalt flere ganger tidligere i år.

Wagner-gruppens soldater har stått på frontlinjen i Russlands offensiv i kampen om å få kontroll over den ukrainske byen Bakhmut.

I bytte mot at Ukraina skulle trekke sine soldater ut fra området, tilbød Prigozjin ifølge dokumentene ukrainsk etterretning opplysninger om posisjonene til russiske styrker, skriver Washington Post. Dette skal ha skjedd i januar i år.

Avisen legger til at Ukraina avviste det påståtte tilbudet fra Wagner-lederen – de skal ha vært usikre på motivene hans.

Hverken Prigozjin eller russiske myndigheter har kommentert saken.

Info Pentagon-lekkasjene En større lekkasje av hemmelige dokumenter fra USAs myndigheter kan ha startet i et chatterom på plattformen Discord, som er populær blant gamere.

Det var da diskusjonen i et chatterom opprettet på Discord for å snakke om flere ulike temaer dreide inn på Ukraina-krigen, at en bruker begynte å dele tilsynelatende graderte dokumenter, skriver nyhetsbyrået AP.

Discord er en kommunikasjonsplattform ofte brukt i forbindelse med gaming, og den lar brukerne opprette chatterom der de kan kommunisere med lyd, tekst, bilde eller video.

Brukeren delte informasjonen først blandet sammen med sine egne meninger, før vedkommende begynte å dele bilder av dokumenter med bretter i dem. Kilde: NTB Vis mer

Prigozjin, som er nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, har truet med å trekke sine Wagner-styrker ut fra slaget om Bakhmut. I en harmdirrende video fastslo han at hans soldater døde og ble såret som følge av at de ikke fikk nok ammunisjon.

Han har også truet Moskva og Putin med at hvis han ikke blir forsynt med den nødvendige ammunisjonen, vil han publisere en video der han vil fortelle sannheten om situasjonen ved fronten i Ukraina.

Washington Post skriver at Prigozjins tilbud ble fremmet via hans kontakter i ukrainsk etterretningstjeneste. Avisen skriver at de har snakket med to ukrainske tjenestemenn som forteller at Wagner-sjefen har hatt kontakt med ukrainsk etterretning flere ganger.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har tidligere ikke ønsket å kommenter hvorvidt Prigozjin har hatt kontakt med ukrainsk etterretning, skriver Washington Post.

Det hvite hus har ikke svart på spørsmål om saken.

