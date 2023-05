DERMED PASTA: En italiensk kvinne på kjøkkenet i Triora.

Pastaprisene sjokkerer italienerne: Mamma mia!

Italia er i krise – og denne gang er det alvor: Prisen på pasta er gått rett til værs, selv om hveteprisen faller.

Prisen på den kanskje viktigste råvaren i det italienske kjøkkenet steg 17,5 prosent i mars, sammenlignet med året før.

Økningen var mer enn det dobbelte av konsumprisindeksen.

– Mamma mia, utbryter italienske husmødre.

Næringsminister Adolfo Urso kalte torsdag sammen pastaprodusenter, forbrukergrupper og lovgivere for å drøfte hva som kan gjøres.

Prissjokket treffer folket midt i magen: Den gjennomsnittlige italiener setter til livs 23 kilo pasta hvert år, ifølge forbrukergruppen Assoutenti.

Det tilsvarer litt over 60 gram om dagen, eller en liten porsjon.

– Pasta er en av matvarene italienere elsker høyest, fremholdt Assoutentis leder Furio Truzzi i april.

Hveteprisen har falt

Ifølge Assoutentis analyse den gang økte snittprisen på et kilo av Barillas spagetti, rigatoni eller penne fra 1,70 til 2,13 euro på ett år.

Det tilsvarer en økning på mer enn 25 prosent. Familieeide Barilla i Parma, verdens største pastaprodusent, ville ikke kommentere overfor CNN.

Men prisøkningen på pasta varierer sterkt i de forskjellige regionene – fra 58 prosent i Siena i Toscana til 4,6 prosent i Alessandria i Nordvest-Italia.

Bondelaget Condiretti sier at kornbøndene ikke tjener på høyere priser i butikk. For prisen på durumhvete har falt 30 prosent siden mai i fjor.

Mel og vann

Og siden pasta bare består av mel og vann, mener bondeorganisasjonen at det knapt kan rettferdiggjøre at forbrukerne må betale så mye mer.

VEIER TUNGT: Pasta veies opp i Trastevere i Rom.

Også forbrukergrupper har anklaget de store produsentene for spekulasjon og profittjakt og bedt myndighetene om å etterforske.

Men produsentene sier det handler om å få ut varelagre.

– Pasta i butikkhyllene i dag ble produsert for flere måneder siden, sier gastronomi-professor Michele Crippa ifølge Washington Post.

Hun sier at hvete da ble innkjøpt til høye priser og at strømmen var på sitt dyreste.

– Prisene vil falle

Produsentenes sammenslutning Unione Italiana Food viser til høyere priser på energi, emballasje og transport.

En talsmann for næringsminister Urso sa onsdag at mange produsenter har forsikret at prisøkningen på pasta bare er midlertidig.

– Om få uker vil prisene falle, da produksjonskostnadene er blitt betydelig lavere, uttalte næringsministerens talsmann ifølge CNN.

Myndighetene lover at de vil overvåke prisene for å beskytte forbrukerne.

