Bildet er formidlet av Russiske myndigheter.

Hevder russiske ledere truet til å bli i jobben: − Det er FSB som styrer

Høytstående russiske ledere som vil gå av i protest mot krigen, blir truet med falske anklager og straffeforfølgelse ifølge britisk etterretning.

Kortversjonen Høytstående russiske ledere blir truet med falske anklager og straffeforfølgelse hvis de går av i protest mot krigen, ifølge britisk etterretning og istories.

Ifølge en Kreml-kilde blir ønsket om å gå av sett på som svik.

Britisk etterretning hevder mange tjenestemenn privat gir uttrykk for at de er skeptiske til krigen og opplever stort arbeidsstress.

En ekspert VG har snakket med sier at sikkerhetstjenesten FSB får stadig mer makt. Vis mer

Dette kommer frem i torsdagens rapport fra britisk etterretning – men også i undersøkende journalistikk fra istories denne uken.

Det skal særlig gjelde folk i sikkerhetstjenestene, i presidentens administrasjon og de regionale lederne.

Ifølge istories innførte Kreml «forbudet», fordi så mange tjenestemenn sa at de ville trekke seg fra stillingene sine.

Britisk etterretning mener det brukes til å hindre et inntrykk av at Russland gir opp – og styrke et felles ansvar for krigen.

En ekspert sier til VG at sikkerhetstjenesten FSB får stadig større makt.

Til istories sier en kilde i Kreml at de ser på ønsket om å trekke seg som et svik.

Etterretning: – De er skeptiske privat

– Jeg kjenner til minst to tilfeller der guvernører prøvde å forlate stillingene sine. De ble ikke bare stoppet av presidentadministrasjonen, det ble også antydet at de kunne bli straffeforfulgt, sier en tidligere ansatt i FSB til istories.

Britisk etterretning skriver i sin rapport torsdag:

– Den russiske staten stopper effektivt høytstående embetsfolk fra å gå av fra sine stillinger mens «den militære spesialoperasjonen» pågår. Privat er mange tjenestemenn sannsynligvis svært skeptiske til krigen, i tillegg til at de ofte opplever arbeidsstress i det dysfunksjonelle krigsapparatet.

DEN RØDE PLASS: Turister tar selfie på Moskvas kjente plass – utenfor Kremls murer.

– Forbudet håndheves sannsynligvis med sterke antydninger om at de som går av, vil bli utsatt for oppdiktede kriminelle anklager, heter det.

Det skal gjøres unntak for folk med helseproblemer.

– Mange er villige til å betale en prøve for muligheten til diskret å forlate stillingene sine nå, sier en kilde til istories.

– Nærmer seg steg for steg

– Jeg er ikke overrasket. Dette virker troverdig, sier forfatter og Russland-kjenner Stig Fredrikson til VG.

– Det virker som om det går steg for steg. Ryktene sier at de også vil skjerpe tillatelsen til å dra ut av landet. For visse personalgrupper skal det bli mer eller mindre forbudt. De er redd for å miste dem.

– President Putin har foreløpig ikke villet skrive ut unntakstilstand eller krigstilstand, men steg for steg nærmer det seg det.

– Hvordan tolker du dette?

– Det er jo også et uttrykk for at de ikke stoler på disse folkene. At de er motstandere av krigen og derfor vil forlate sine jobber. Derfor setter de en stopper for det.

– Gir FSB frie hender

– Bak denne måten å gjøre det på, ved å true, ligger hele tiden FSBs økende innflytelse i samfunnet, mener Fredrikson.

SEIERSDAGEN: FSB-sjef Aleksandr Bortnikov (med solbriller) og ekspresident Dmitrij Medvedev fotografert under seiersdagen den 9. mai. Bildet er formidlet av Russiske myndigheter.

– Det skjer etter Putins ønske?

– Ja! Putin gir dem helt frie hender. Det er FSB som styrer.

– Samtidig venter jeg på at motstanden mot krigen, som må finnes ganske høyt opp i eliten, på en eller annen måte kommer til uttrykk.

– Ved at en kjent politiker hopper av?

– Ja, eller uttrykker åpent sin motstand mot krigen.

– Hindrer «offisiell desertering»

Ifølge Putins ordre om mobilisering i september 2022, kan ikke lenger FSB-ansatte uten videre gå av, selv om deres kontrakter utløper, skriver Moscow Times.

KRIG: Russiske soldater forbereder en 152 mm Giatsint-S som skal avfyres mot ukrainske stillinger. Bildet er offentliggjort fra det russiske forsvarsdepartementet, og det er ikke kjent hvor bildet er tatt.

Avisen forteller at Kreml for lengst har innført strenge restriksjoner på utenlandsreiser for høytstående embetsmenn, parlamentarikere, guvernører og toppledere i statseide selskaper.

Ifølge The Moscow Times’ kilder prøver presidentadministrasjonen å forhindre «offisiell desertering» – og dermed også å hindre utenlandsk etterretning.

Det skal være lister over hvilke ansatte som trenge spesiell tillatelse til å forlate Russland. Ifølge en kilde i Kreml går Vladimir Putin selv gjennom disse listene innimellom.