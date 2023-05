«FULLFØRT»: Jevgenij Prigozjin er grunnleggeren av det private militærselskapet Wagner-gruppen. Dette er fra en video han la ut fredag denne uken.

Prigozjin: − Oppdrag «Kjøttkverna i Bakhmut» er fullført

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin (61) hevder at russerne aldri har hatt som mål å innta Bakhmut - men derimot å male i stykker og oppholde de ukrainske styrkene.

Derfor mener han nå at oppdraget er fullført. Dette kommer frem i et intervju på hans Telegram-kanal og er også gjengitt av Tass.

Han står på sin trussel om å trekke tilbake sine Wagner-styrker fra Bakhmut innen den 10. mai.

I et brev til forsvarsministeren foreslår han at Tsjetsjenia-lederen Ramzan Kadyrovs styrker skal overta Wagner-soldatenes stillinger.

Prigozjin kaller slaget om den ukrainske byen for operasjon «Kjøttkverna i Bakhmut».

Slaget om Bakhmut startet egentlig allerede i august, men har vært særlig intensivt siden november.

USA hevdet denne uken at 20.000 russiske soldater er drept og 80.000 såret bare siden begynnelsen av desember. Disse tapene handler i stor grad om slaget om Bakhmut - som fortsatt pågår.

– Målet var å få et pusterom for den russiske hæren for å gjenopprette kampevnen, sier Prigozjin.

Argumentene er mange av de samme som flere analytikere har brukt om hvorfor Ukraina har fortsatt å kjempe i Bakhmut: For å binde opp russiske soldater som ellers ville blitt brukt andre steder.

Prigozjiun sier at de tok avgjørelsen om operasjon «Kjøttkverna i Bakhmut» den 8. oktober - og at den skulle vare i seks måneder.

Og ifølge Wagner-lederen var det ikke russerne som skulle gå i kjøttkverna.

– Målet med angrepet på Bakhmut var å provosere Vladimir Zelenskyj til å kaste inn så mange styrker som mulig for å hold Bakhmut. I Bakhmut malte vi opp den ukrainske hæren, derav navnet på «Kjøttkverna i Bakhmut».

Prigozjin hevder at målet var at de russiske styrkene skulle bli i stand til å styrke sine forsvarslinjer, få nytt utstyr, trene personellet og øke sitt kamppotensial.

Kampene om Bakhmut er beskrevet som like intensive som slag i den andre verdenskrig.

Dette brevet skal Jevgenij Prigozjin ha sendt til forsvarsminister Sergej Sjojgu. Der ber han om at hans Wagner-soldater fra den 10. mai erstattes av styrkene til Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov.

Tidligere lørdag publiserte Prigozjin det som skal være et brev til forsvarsminister Sergej Sjojgu. Der gjentar Wagner-sjefen sin avgjørelse om at hans soldater kommer til å trekke seg tilbake innen vi går inn i den 10. mai. Prigozjin sier også at han har snakket med Ramzan Kadyrov, den tsjetsjenske lederen.

Han tilbød seg fredag å fylle hullet etter Wagner-gruppen med sine egne soldater fra den kaukasiske republikken. Prigozjin tar ham på ordet, og foreslår for forsvarsministeren at de gjør det på den måten.

– Oppdrag «Kjøttkverna i Bakhmut» er fullført, fastslår Prigozjin i intervjuet.

VG har ikke funnet noen kommentar fra forsvarsminister Sergej Sjojgu eller andre i forsvarsledelsen om hva de skal gjøre når Wagner-soldatene forlater sine stillinger til uken.

Så sent som fredag skjelte Prigozjin ut Sjojgu og forsvarssjefen Valerij Gerasimov i en video der han fastslo at «titusener» av hans soldater hadde blitt drept eller såret fordi den russiske forsvarsledelsen ga dem nok ammunisjon.

PS: Bakhmut blir av Russland kalt Artjomovsk (Artemivsk på ukrainsk). Artjomovsk er et navn fra kommunist-tiden. Ukraina valgte å skifte navn på byen til Bakhmut i 2016.