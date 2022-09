DET VIKTIGSTE NÅ: Jens Stoltenberg sier at han bruker det meste av sin tid til å samle støtte for Ukraina. Han møtte Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov i Ramstein torsdag ettermiddag.

Stoltenberg spår hard vinter i Europa. Men ukrainerne får det enda verre.

RAMSTEIN (VG) Vinteren blir hard for Ukraina, men også for landene i Europa som støtter Ukraina. Men Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer om at prisen for Europa blir enda høyere, hvis støtten til Ukraina stopper opp.

– Vi må huske at den prisen vi nå betaler, måles i kroner og øre og euro. Men prisen Ukraina betaler, måles i tapte menneskeliv hver eneste dag, sier Natos generalsekretær til VG.

Torsdag ettermiddag i Ramstein kunne Natos generalsekretær regne hjem nye bidrag fra de om lag 50 landene som møttes på den amerikanske flybasen midt i Tyskland:

Norge har sendt et nytt våpensystem, Hellfire-missiler, til Ukrainas forsvarskamp mot den russiske invasjonen. USA la et bidrag tilsvarende 6,75 milliarder kroner på bordet på Ramstein-møtet.

Krigsvinter

Men i flere europeiske land protesterer innbyggerne nå mot ekstreme energipriser, dyrere mat og høyere renter.

Toppolitikere i flere land snakker om at Europa går mot en «krigsvinter».

Stoltenberg bruker ikke det uttrykket, men sier:

– Vinteren kommer, og den kommer til å bli hard.

– Vinteren blir hard for Ukraina, men også hard for alle oss som støtter Ukraina. Vi ser det med skyhøye energipriser og økende levekostnader. Og det rammer folk over hele Europa. Men samtidig må vi ikke stoppe støtten til Ukraina. For da blir prisen enda høyere, sier han til VG etter møtet i Ramstein.

Kan bli farligere

Slik beskriver han prisen for å stoppe eller minske støtten til Ukraina:

– Hvis Putin vinner, så blir verden farligere, sier han.

– Da vil Putin vinne fram med brutal maktbruk etter å ha invadert et naboland, angrepet sivile mål og brutt internasjonal rett. Lar vi den type adferd vinne fram, så risikerer vi å betale en mye høyere pris senere - selv om levekostnadene nå smerter for mange mennesker, legger Stoltenberg til.

DYSTERT: Jens Stoltenberg snakket med VG om krigen i Ukraina og følgene av dem for Europa, etter et møte i Ramstein torsdag ettermiddag. Han har dystre utsikter for økonomien i Europa denne vinteren - men sier at alternativet er verre.

Hovedårsaken

– Mange skylder på sine egne ledere for krisen. Er denne krisen Putins ansvar alene?

– Putins brutale angrepskrig er hovedårsaken, selv om det også er noen ettervirkninger av covid. Invasjonen har presset matprisene opp, og det er større militære kostnader som følge av krigen. Men Russlands kutt i gasseksporten til Europa har bidratt vesentlig, sier han.

– Om krigen skulle være over om kort tid, vil alt da vende tilbake til det normale?

– Energimarkedene har vært gjennom kriser flere ganger siden oljekrisen på 70-tallet. Så alt må nå gjøres for å gjøre situasjonen mindre ekstrem. Men det må ikke skje ved å gjenoppta import av energi fra Russland. Det skaper en sikkerhetspolitisk sårbarhet. Og Europa kan ikke på nytt gjøre seg så sårbare for russisk gass. Derfor må man forsyne Europa med gass fra andre land, som Norge. Og etter hvert gjennomføre det grunnleggende skiftet til fornybar. Derfor vil det ta noe tid før dette normaliserer seg.

Nye bidrag

– I Praha demonstrerte 70 000 mennesker mot myndighetene sist lørdag. Sliter dette på landenes vilje til å fortsette støtten til Ukraina?

– Nei. Det er ikke noen slitasje. Tvert imot kom det nye løfter om bidrag nå, i Ramstein. Men alle lederne tar den uroen som millioner av mennesker, familier og bedrifter nå opplever, på alvor. Forholdene i mange land er mer ekstreme enn i Norge. Så ingen her undervurderer kostnaden og smerten det påfører folk. Men svaret er ikke å stoppe støtten til Ukraina. Svaret er ulike former for støtteordninger, som blant andre EU nå har presentert, sier generalsekretæren.

– Men for å snu spørsmålet: Er støtten til Ukraina tilstrekkelig for at Ukraina skal fortsette kampen mot Russland?

– Jeg bruker det meste av min tid til å samle støtte til Ukraina, fordi ingenting er mer akutt enn det for vår sikkerhet. Nato jobber nå med å forberede vinteren for de ukrainske styrkene. Vi må raskt skaffe dem vinteruniformer, strømgeneratorer, vintertelt og vinterutstyr. Deres væpnede styrker er flerdoblet siden invasjonen, så de har underskudd på den type utstyr. Og så trenger de selvsagt mer våpen og ammunisjon.

– Men er det tilstrekkelig?

– Den støtten de har fått til nå, har ført til at Putin ikke har lyktes. Han ville ta Kyiv og avsette regjeringen, og kontrollere områdene øst for elven Dnepr. Det har han ikke lyktes med. Det skyldes først og fremst motet til de ukrainske styrkene, men også en støtte utenfra som vi aldri har sett tidligere. Nå må den videreføres og økes på flere områder, for at Putin ikke skal vinne.

Kritisk punkt

Stoltenberg sier at krigen nå har nådd et kritisk punkt:

– Ukraina har lyktes med å stoppe Russlands fremrykninger i Donbass, og de har klart å ta tilbake noe territorium i sør, og slå til mot viktige forsyningslinjer for russerne. Dermed er krigen på et kritisk punkt: Vi ser et skifte, men det er umulig for Ukraina å fortsette dette skiftet uten støtte utenfra.

Dette ble gjentatt av USAs forsvarssjef Mark Milley på en pressekonferanse i Ramstein torsdag ettermiddag. Han sa at de moderne våpnene som Ukraina har mottatt, har hatt «ødeleggende effekt» på den russiske krigsmaskinen, og gitt Ukraina en betydelig fordel:

– Den ukrainske offensiven har ført til at Russland har nå fått problemer med å støtte noen av sine styrker, og å etterforsyne dem. Men krigen er på ingen måte over, sa Milley.

Uansvarlig

Under sitt besøk i Vladivostok onsdag, svarte Putin på EUs utspill om å legge et pristak på russisk gass. Nå vil han stoppe all energiforsyning til Europa.

– President Putin har nå varslet at all energieksport fra Russland til vesten vil opphøre. Klarer vi oss uten deres energi over denne vinteren?

– Det er uansvarlig av Putin å kutte all eksport. De har allerede påført Europa store kostnader. Men i det lange løp vil Russland være den store taperen. Gass selges i hovedsak gjennom rør, og de aller fleste rørledninger går til Europa. Russlands uansvarlige adferd gjør at EU-land ser seg om etter andre leverandører. Så Russland vil i lengden være en taper selv om dette påfører Europa store kostnader, sier Jens Stoltenberg.