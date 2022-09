Nektet å ta Åkesson i hånden: − La oss slutte å kalle hverandre nazister

Sverigedemokraterna kan bli Sveriges nest største parti når svenskene går til valgurnene søndag. Det vekker sterke reaksjoner.

Søndag er det Riksdagsvalg i Sverige, og svenskene skal stemme frem en ny regjering og statsminister for de neste fire årene.

Debattklimaet spisser seg til, noe som ble helt tydelig under torsdagens partilederdebatt på svenske TV4.

Her omtalte Märta Stenevi, leder for Miljöpartiet, den borgerlige blokken for «blåbrune» – med henvisning til Sverigedemokraternas nazistiske røtter.

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, var ikke fornøyd med denne merkelappen.

– La oss slutte å kalle hverandre nazister, sa Åkesson, og rakte hånden frem til et forsonende håndtrykk.

Miljöparti-lederen nektet å ta imot håndtrykket.

KLAR FOR FEST: Jimmie Åkesson, partileder for Sverigedemokraterna, har fått på partyhatten og klapper i hendene på et torgmøte i Gävle under valgkampen i august.

– Helt umulig å forutsi

De steile frontene i TV-studioet gjenspeiles ute blant velgerne. For det går mot en valgthriller i Sverige.

Foreløpig er det svært tett på meningsmålingene mellom den rødgrønne blokken, ledet av sittende statsminister Magdalena Andersson i Socialdemokraterna, og den borgerlige blokken med Moderaternas Ulf Kristersson i spissen.

Info FAKTA: Disse kjemper om makten I Sverige er det nasjonalforsamlingen Riksdagen som velger statsministeren. Dette er kandidatene: Magdalena Andersson (55) fra Uppsala. Nåværende statsminister og leder for Socialdemokraterna, Arbeiderpartiets søsterparti. Ble valgt i november 2021, etter et lengre politisk drama, og er Sveriges første kvinnelige statsminister. Utdannet økonom og har vært finansminister. Er gift og har to barn. Populært kalt «Magda», og omtales som en godt likt og tydelig politiker.

Ulf Kristersson (58) fra Lund. Leder for det konservative Moderaterna siden 2017, Høyres søsterparti. Utdannet siviløkonom. Har lang fartstid i Riksdagen, og har vært sosialforsikringsminister. Er gift og har tre barn. Omtales som en noe kjedelig politiker. Vis mer

Selv de som følger situasjonen minutt til minutt, aner ikke hva utfallet blir:

– Jeg tror det blir veldig jevnt. Det er umulig å forutsi hva som vil skje. 30 prosent av velgerne bestemmer seg ikke før i siste liten, sier Lena Mellin, politisk kommentator i Aftonbladet.

Ved forrige valg i 2018 tapte høyreopposisjonen med knappe 13.000 stemmer til de rødgrønne, og ifølge Mellin kan et lignende scenario gjenta seg søndag. Uansett valgresultat venter et lappeteppe Sveriges neste statsminister, for innad i de to politiske blokkene er det store uenigheter og samarbeidsproblemer:

Info FAKTA: Dette er de politiske blokkene Svensk politikk deles grovt sett inn i to blokker: De rødgrønne: Socialdemokraterna (Arbeiderpartiets søsterparti), Vänsterpartiet (sammenlignes med norske SV og Rødt) og Miljöpartiet. Centerpartiet har ved dette valget valgt å støtte Magdalena Andersson, for å unngå å få Sverigedemokraterna i regjering. De borgerlige: Moderaterna (Høyres søsterparti), Kristdemokraterna og Liberalerna (Venstres søsterparti). Sverigedemokraterna (sammenlignes med Frp, men mer ytre høyre) er blokkuavhengige, men vil støtte en borgerlig regjering ved dette valget. Men det er uenigheter innenfor blokkene som skaper hodebry: Centerpartiet og Vänsterpartiet nekter å sitte i regjering sammen.

Moderaterna og Kristdemokraterna vil ikke slippe Sverigedemokraterna inn i regjering. Og Kristdemokraterna vil heller ikke ha med Liberalerna. Liberalerna og Socialdemokraterna ønsker ikke å samarbeide. Vis mer

Tar opp lån for å betale strømmen

Valget i Sverige skjer på et utrolig tidspunkt: Svenskene har lagt bak seg et år med regjeringskaos og mistillitsforslag, en Nato-søknad som fortsatt er i forhandlinger, dødelige gjengoppgjør på offentlig sted og nå – energikrise.

Statsminister Magdalena Andersson, populært kalt «Magda», har advart mot at Sverige og Europa går en «krigsvinter» i møte. De skyhøye strømprisene og president Putins struping av russisk gass treffer valgkampen hardt.

– Folk er redde for at de ikke kan få bli boende der de bor. Om ikke noe skjer så vil elprisen øke fire til fem ganger sammenlignet med i fjor vinter, sier Aftonbladets politiske kommentator.

DUELL: Magdalena Andersson og Ulf Kristersson møttes til statsministerduell på SVT onsdag kveld.

Mellin forteller om en venn som betalte 8000 kroner i måneden i strømregning i fjor vinter. Regningen kan nå kommer på 40.000 kroner.

– Da går hele lønningen til strøm. Det er en umulig situasjon. Strømselskapene sier til sine kunder i Sør-Sverige at de må ta høyde for slike priser, og ber dem gå til banken for å ta opp lån på 50.000 kroner for å betale regningene, forteller Mellin til VG.

Sverigedemokraterna snuser på makt

I tillegg til energikrisen, er gjengkriminalitet den viktigste valgkampsaken i Sverige. Det er det særlig ett parti som tjener på: Det tidligere utstøtte ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna.

Før ble han ikke engang invitert til partilederdebattene. Partileder Åkesson ligger an til å gjøre et brakvalg.

– Sverigedemokraterna kan bli Sveriges nest største partiet. Det vil være et politisk jordskjelv, slår Mellin i Aftonbladet fast.

FØLGER TETT: Lena Mellin følger den politiske situasjonen i Sverige tett, som politisk kommentator og tidligere sjefredaktør i Aftonbladet.

Partiet har røtter til nazistmiljøet på 1980- og 90-tallet, men har jobbet hardt for å kutte denne koblingen og tonet ned åpenbar rasisme i partiprogrammet.

Da Åkesson ble leder for partiet i 2004, hadde det en oppslutning på 1,4 prosent. Siden har det steget: Da Åkesson ble valgt inn på Riksdagen i 2010, fikk Sverigedemokraterna 5,7 prosent av stemmene. Nå kan de passere 20 prosent, ifølge meningsmålingene.

I forrige uke gikk tidligere statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna ut og advarte mot Åkesson. Han kalte Sverigedemokraterna for «en alvorlig trussel mot svensk demokrati».

Kommentar: Nå angripes Åkesson igjen

Den borgerlige blokken er avhengig av Sverigedemokraternas stemmer for å vinne valget, og Åkesson har åpnet opp for å gå i regjeringsforhandlinger med Moderaternas Kristersson. Selv krever han regjeringsplass og vil bli justisminister, sier han til TV2, mens Moderaterna og Kristdemokraterna utelukker dette og ser heller for seg et samarbeid.

– Er Sverigedemokraterna blitt et stuerent parti i svensk politikk?

– Nei, de har ikke det. Men hvis høyreopposisjonens får flest stemmer, vil Sverigedemokraternas innflytelse øke. Og den støtten er ikke gratis, svarer Mellin i Aftonbladet, og sikter til at Åkesson onsdag la frem åtte krav for å kunne støtte en ny borgerlig regjering.

VG fulgte Åkesson i 2018: Slik fanget han opp de fattige

GJENGOPPGJØR: Politiet evakuerer kunder og personell fra et kjøpesenter i Malmö etter det ble avfyrt skudd 19. august. En person ble drept, og en ble alvorlig skadet i det som skal ha vært et gjengoppgjør.

Ber om 20 milliarder kroner

Sverigedemokraternas to viktigste krav er:

Innstramming av innvandring Bekjempelse av kriminalitet

Til det siste ber Åkesson om hele 20. milliarder kroner. Han ønsker å kunne utvise dem som begår lovbrudd fra Sverige, at politiet skal kunne foreta utstrakt kroppsvisitering uten særskilt grunn, og han vil innføre tiggerforbud – blant annet.

Sverige er det landet i Europa med flest drap med skytevåpen. Hittil i år er 47 mennesker blitt skutt og drept, ifølge en rapport fra Det svenske kriminalforebyggende rådet.

Vinner frem på gjengdrap

– Sverigedemokraterna tjener stemmer på denne saken. Det er årsaken til at partiet øker nå. De minsket i hele vår, og så ut til å gå mot sitt første valgnederlag, men så oppsto det nye skyteepisoder og oppslutningen økte, forklarer politisk kommentator Mellin.

Svensk politi har et register over 8000 gjengkriminelle, hvorav 1200 av disse er under 18 år, ifølge NRK. Gjengene oppsto i MC-miljøet på 1990-tallet, og finnes hovedsakelig i Stockholm og Malmö. Miljøet er preget av en sterk taushetskultur, der gjengmedlemmer som blir utsatt for vold sjelden velger å anmelde.

Bare 20 prosent av de gjengrelaterte drapene oppklares, mens 90 prosent av andre drap blir oppklart av politiet, ifølge Aftonbladet.

