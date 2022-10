Russland strammer homogrepet – «som en stor militær seier»

Det russiske parlamentet er i ferd med å stramme inn «homo-loven». Politikerne ser det som en del av krigen og kampen mot «Vestens verdier».

I 2013 signerte Vladimir Putin en ny lov som kriminaliserte «propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold» rettet mot barn.

Nå har det kommet et forslag om å skrive om denne loven som gjør at dette skal bli forbudt også mot voksne – og det trues med enda strengere straffer.

– En stor militær seier, sier en kjent russisk geistlig, Andrej Tkatsjov, ifølge severpost.ru.

Nestlederen i det russiske parlamentet, Pjotr Tolstoj, skriver på Telegram at «propaganda og godkjenning av LHBT-personer er et verktøy for hybrid krigføring», melder weacom.ru.

– Dette er en lov som beskytter fremtidige generasjoner mot propaganda av perversjoner, skriver Tolstoj. Parlamentet banker etter alt å dømme forslaget igjennom denne uken.

– Katastrofe

Mina Skouen, Helsingforskomiteens ekspert på skeives rettigheter, sier til VG:

– På den ene siden er dette akkurat som forventet. Vi skulle gjerne si at vi var overrasket, men det er vi ikke.

– På den annen side er dette en katastrofe for LHBT-personer i Russland – og for ytringsfriheten generelt. Det er særlig dramatisk for barn og unge. Det vil gjøre situasjonen enda verre enn den allerede er for dem.

Mina Skouen reagerer også på hvordan dette legges frem:

– Det legges frem som en militær seier. Det er en utrolig farlig retorikk. Det er å kaste en av de aller mest utsatte gruppene i Russland foran bussen i et forsøk på å vinne «moralsk seier» i Ukraina-konflikten.

TALE: Vladimir Putin snakket i sin tale den 30. september om tradisjonelle russiske verdier – og sa nei til det han kalte «perversjoner».

Hun frykter også for hvilke signaler dette vil sende:

– Hatkriminalitet mot skeive er allerede vanlig. Vi har homofobiske relaterte drap. Og vi har merket at dette har økt siden krigen startet i februar. Signalet at skeive er en indre fiende som man klarer å knytte sammen med krigen i Ukraina.

President Vladimir Putin snakket mye om tradisjonelle russiske verdier – og ikke minst om hvordan Vesten – etter hans mening – er på ville veier i sin tale ved annekteringsmarkeringen for tre uker siden.

«Perversjoner»

– Ønsker vi her i landet vårt, i Russland, at det i stedet for mamma og pappa skal være «foreldre nummer én», «foreldre nummer to», «foreldre nummer tre» – er de helt gale? spurte presidenten.

– Ønsker vi virkelig at perversjoner som fører til fornedrelse og utryddelse skal påtvinges barn på skolen? Å bli innprentet at det visstnok finnes andre kjønn enn kvinner og menn, og bli tilbudt en kjønnsbytteoperasjon? Ønsker vi alt dette for landet vårt og barna våre? For oss er alt dette uakseptabelt, vi har en annen, vår egen fremtid, fortsatte Putin.

EKSPERT: Mina Skouen i Helsingforskomiteen.

– Putin og hans folk bruker dette som symbol på Vestens tap for Russland. De mener at de kjemper mot de vestlige moralske verdiene. Det er en måte å konstruere et fiendebilde av Vesten, sier Mina Skouen.

– Hvilken praktisk betydning får den nye loven?

– Den vil for eksempel bety at organisasjoner som har kunnet tilby støtte til skeive ved å sette et signal «+18 år» på nettsidene sine og dermed kunne dele ut prevensjon eller forebyggende materiell mot selvmord, nå ikke lenger kan gjøre dette. Det betyr altså at folk som trenger å ivareta egen helse blir mer overlatt til seg selv.

Merket med «18+»

Mannen som leder den aktuelle komiteen i parlamentet, Aleksandr Khinstein, sier til Moskovskij Komsomolets at det blir opptil landets medietilsyn å avgjøre om for eksempel en film eller ei bok bryter med loven.

– Vi snakker om et forbud mot spredning av informasjon rettet mot å danne utradisjonelle seksuelle preferanser, sier han til avisen.

– Vi har ansvar for barna våre, så de må vokse opp i et miljø hvor det ikke er et eneste snev av en så ekkel infeksjon, skriver Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov på Telegram – i en kommentar til det nye forslaget, gjengitt av RIA. Han mener at straffene som foreslås ikke er tøffe nok.

Ifølge forslaget skal maksimal straff være cirka 870.000 kroner i bot. Dette gjelder foretak. For privatpersoner skal maksimalbeløpet være 70.000 kroner ifølge forslaget, melder RIA.

– Vi må beskytte oss fra mørket som sprer seg mer og mer i verden, sa lederen parlamentet, Vjatsjeslav Volodin, under en høring denne uken.

I dag er altså «propaganda» for «ikke-tradisjonelle forhold» merket med «18+» på nettet og i TV.

Denne uken fortalte det russiske barneombudet, Maria Lvova-Belova i en parlamentshøring at de hadde funnet 2.500 samfunn på det russiske sosiale mediet VKontakte – der det er karakterer med «utradisjonell» seksuell holdning.

Hun fortalte også at antall henvendelser til dem om slike saker er fordoblet på ett år.

Tre av fire russere er negative til ekteskap mellom personer av samme kjønn, viser en meningsmåling fra VTsIOM, melder Tass. Bare fem prosent av de spurte støtter fullt ut retten til å registrere slike ekteskap.

Rett før OL i 2014 kom loven som forbyr «propaganda» for ikke tradisjonelle samlivsformer, den såkalte «homo-loven».