MEST ETTERLYST: Seks kvinner var å se på Europols «mest etterlyst»-liste i september.

Europas mest ettersøkte kvinner

Seks kvinner sto på Europols «mest etterlyst»-liste. Nå er det fem igjen.

September hvert år kommer Europol ut med en liste på 100 av sine «Mest etterlyste personer».

Av de hundre etterlyste var seks kvinner, hvorav fem fortsatt er på frifot.

En av de etterlyste er svenske Tania Gomez.

Tania Gomez er tidligere kjent fra sosiale medier som en glamorøs eier av hunderedningsorganisasjonen HundGärin, men ifølge Europol engasjerer hun seg også i et bredt spekter av kriminalitet.

30-åringen har vært etterlyst av svenske myndigheter siden mars 2021.

– Gomez er involvert i organisert kriminalitet, og hennes rolle er å levere og transportere store mengder narkotika og penger, skriver Europol på sine nettsider.

Europol opplyser på sine nettsider at Gomez er etterlyst for grove narkotikarelaterte forbrytelser, grov hvitvasking av penger og ulovlig dyrehandel.

ULOVLIG DYREHANDEL: Tania Gomez er også anklaget for å drevet med ulovlig dyrehandel.

Kryptodronningen

Den bulgarske kvinnen Ruja Ignotova (42) er en av kvinnene på Europols liste.

Hun var med å starte pyramidevirksomheten OneCoin i 2014. Målet var å gjøre OneCoin til verdens ledende nettvaluta (større enn bitcoin), når den skulle slippes på den frie markedet.

Dette tidspunktet ble stadig utsatt.

42-åringen er nå anklaget for å ha svindlet investorer for fire millioner dollar i kryptovaluta i et pyramidespill.

Ifølge Aftenposten hevder norske ledere i nettverket at de hadde rundt 14.000 norske medlemmer i 2019.

Ignotova, også kalt «kryptodronningen» av flere medier, er på FBI sin liste over de mest etterlyste menneskene i verden.

FORSVUNNET: Grunnleggeren av OneCoin, Ruja Ignatova, er internasjonalt etterlyst, og har ikke vært sett på flere år.

Amerikanske myndigheter har arrestert minst to personer tilknyttet til selskapet, mens Ruja Ignatova er sporløst forsvunnet.

Hun er også etterlyst i Tyskland gjennom en Interpol «rød advarsel», som betyr at hun kan ha endret utseende sitt ved hjelp av kirurgi.

Ifølge Daily Mail skal hun ha reist fra byen Sofia i Bulgaria, til Athen i Hellas 25. oktober, og ikke blitt sett siden. Myndigheter hevder hun kan ha har reist med et falskt tysk pass til enten De Arabiske Emirater, Bulgaria, Russland, Tyskland eller Hellas.

BBC har en podkast som omhandler historien om kryptodronningen, hvor de prøver å spore henne opp. Det er også planlagt en TV-serie om Ruja Ignotova.

Planla drap av eksmannen

Eva Zámečníková er en av kvinnene på listen til Europol.

Hun er etterlyst i Slovakia for å ha leid en leiemorder til å drepe sin eksmann.

I januar 2014 skal Zámečníková ha planlagt et drap av ektemannen for å i ettertid kunne kreve eiendommen hans. Hun skal ha betalt over 500.000 kroner for å få utført drapet.

Hun ønsket å leie vennen sin Martin Adamkovič til å utføre drapet, men Adamkovič vendte Eva Zámečníková ryggen og kontaktet politiet.

PLANLA DRAP: Eva Zámečníková er siktet for å planlegge drapet på eksmannen sin. Bildet viser hvordan hun etterlyses av Europol på deres nettsider.

Sammen med politiet skaffet Martin Adamkovič nok bevis til at myndighetene kunne sikte Eva Zámečníková for planlegging av drap.

Eva Zámečníková nekter straffskyld, og hevder vennen hennes lyver.

Hun ble funnet skyldig i januar 2020, men har siden det vært på rømmen.

Prostitusjon og økonomisk kriminalitet

To av kvinnene på Europols liste er fra Ungarn.

Ungarske Anamaria Radu-Stoica er etterlyst i hjemlandet etter å ha blitt dømt til ti år i fengsel. Hun har vært på flukt siden august 2012. 34-åringen organiserte en kriminell gruppe som drev med prostitusjon av mindreårige jenter.

Ungarske Andrea Dudla har vært på rømmen siden 2012, etter å ha blitt dømt til 15 år i fengsel på grunn av økonomisk kriminalitet.

På 2000-tallet dannet Dudla og to partnere flere falske bedrifter, hvor de konstruerte falske fakturaer og regnskap for å kunne låne flere millioner kroner.

En av kvinnene er pågrepet

En av de seks etterlyste kvinnene ble pågrepet tidligere i høst.

Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez ble arrestert i Sør-Amerika, etter å ha vært involvert i organisert kriminalitet og menneskesmugling.

Hun er anklaget for å smugle kvinner inn i Spania ved å gi dem flybilletter og falske dokumenter. Kvinnene betalte 1500 euro, og fikk beskjed at de ville få normale jobber når de ankom Spania.

Da de ankom Spania, skal de derimot ha måttet betale tilbake pengene ved å prostituere seg.

EN AV KVINNENE TATT: Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez ble pågrepet sent i oktober etter at hun ble funnet i Ecuador.