ARRESTERT: Influensaren Andrew Tate vart arrestert og varetektsfengsla av rumensk politi 29. desember.

Lokale medium: Andrew Tate si bilsamling beslaglagt

Før jul skrytte han av bilsamlinga si i ein tweet til klimaaktivist Greta Thunberg, i ein tråd som gjekk viralt. No har derimot rumenske myndigheiter lagt beslag på bilane, medan etterforsking pågår, ifølgje lokale medium.

Den britisk-amerikanske influensaren vart saman med broren arrestert i Romania førre veke, mistenkt for menneskesmugling.

Ein luksusvilla var raida av væpna politi etter at dei to har vore under etterforsking i fleire månader for ei påstått kidnapping av to unge kvinner. Dei er også mistenkt for valdtekt og menneskehandel.

Tate har ikkje kommentert skuldingane direkte, men har på Twitter skrive at «The Matrix sent their agents».

Bilsamling verdt fem millionar euro

Dei rumenske media Gandul og Spy News skriv at det no er tatt beslag i bilsamlinga til Tate, anslått å vere verdt over fem millionar euro. Det er snakk om ein Buggati Chiron, ein Rolls-Royce, to Ferrariar og ei Porsche, ifølgje avisa.

I tillegg skal det vere tatt beslag i ulike bygningar, inkludert der brørne budde, og angivelig skal ha heldt unge kvinner, ifølgje avisa.

Tate, som har blitt utestengd frå fleire sosiale medium for brot på plattformene sine reglar, forsøkte seg på eit stikk mot klimaaktivist Greta Thunberg i romjula. Men ho stakk også tilbake, med nesten fire millionar liker-klikk på svaret.

Faktisk er det spekulert i om Twitter-krangelen dei to i mellom bidrog til arrestasjonen av Tate, på grunn av ei pizzaeske som kan ha avslørt kor i landet han oppheldt seg.

Sjå video: Slik blir spekulasjonane forklart:

Fredag kommenterte Gretha Thunberg «pizza-tweeten» i ein ny spydig kommentar:

– Det er sånt som skjer når man ikkje gjenvinner pizzaeskene sine.

Omstridt kvinnesyn

Emory Andrew Tate III er tidlegare kickboksar, og fekk i karrieren sin mykje merksemd for sine omstridde synspunkt på saker som seksuelt overgrep, trakassering og kvinner.

I sosiale medium har han omtalt gifte kvinner som «menns eigedom» og seier i ein video feminisme at kvinner bør «halde kjeft, få barn, sitte heime, vere stille og lage kaffi»

I 2016 dukka han opp i den 17. sesongen av britisk Big Brother, men vart tatt ut av produksjonen etter at det dukka opp ein video der han slår ei kvinne med eit belte. I videoen seier han at ho hadde samtykka.

Trass i utestengelen frå fleire sosiale medium, fekk han kome tilbake på Twitter etter at Elon Musk tok over sjefsstolen.