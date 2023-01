Pleieassistent tiltalt for drap og drapsforsøk i Danmark

En kvinne i Danmark er tiltalt for ett drap og syv drapsforsøk på et sykehjem i Randers på Jylland. Rettssaken ble innledet onsdag.

NTB

Ifølge tiltalen benyttet kvinnen legemidlene Baclofen, Diazepam og Mirtazapin – preparater som også brukes til smertelindring og muskelavslapning på sykehjem. I store doser kan de være dødelige.

Påtalemyndigheten mener at hun brukte legemidlene til å drepe en kvinne, og at hun i flere omganger forsøkte å drepe tre andre beboere, som flere ganger havnet på sykehus.

Sykehusinnleggelser

Det var rekken av tilsynelatende uforklarlige sykehusinnleggelser av flere eldre beboere som vekket mistanke. Det første varslet kom fra sønnen til en parkinson-rammet kvinne som ble innlagt på sykehus flere ganger.

Den tiltalte ble pågrepet 14. mars i fjor og har sittet varetektsfengslet siden. Hun nekter all skyld og sier via sin forsvarer at hun ser fram til rettsbehandlingen.

Det er avsatt tolv dager i retten til saken, og dom er ventet 23. februar.

Kvinnen har ikke avgitt sin forklaring i saken.

Usedvanlig sak

Ifølge lektor i helsejus Kent Kristensen ved Syddansk Universitet er saken den hittil største i dansk rettshistorie der en helsearbeider blir anklaget for misbruk av sin stilling. Hun er også tiltalt for å ha stjålet medisin fra sykehjemmet og for å ha vært i besittelse av medisin hjemme uten lovlig resept.

Ifølge Kristensen er det kun én sak som kan måle seg med saken fra Randers. I 2016 ble en sykepleier dømt til livstid for drap og drapsforsøk i en domstol i Nykøbing Falster. Dommen ble anket og senere endret til tolv års fengsel for fire drapsforsøk.