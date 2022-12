HAR LANDET: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på rød løper på vei ut av flyet etter at han landet i Washington, D.C, onsdag kveld norsk tid.

Zelenskyj i USA: − Jeg er i Washington i dag for å takke det amerikanske folk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landet onsdag kveld norsk tid i Washington D.C. Nå takker han det amerikanske folket for støtten til Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenkskyj landet onsdag kveld norsk tid luftbasen Joint Base Andrews utenfor den amerikanske hovedstaden.

Ukrainas ambassadør til USA, Oksana Markarova, var blant dem som var til stede for å ønske Zelenskyj velkommen til USA.

HILSER: Ukrainas ambassadør til USA, Oksana Markarova, ønsker Zelenskyj velkommen på luftbasen Joint Base Andrews utenfor Washington, D.C, onsdag kveld norsk tid.

Zelenskyj drar rett fra flyplassen til et møte med president Joe Biden. Det er varslet en felles pressekonferanse i 22.30-tiden norsk tid.

På Instagram skriver presidenten at han vil holde en rekke forhandlinger for å styrke forholdet mellom de to landene.

– Jeg er i Washington i dag for å takke det amerikanske folk, presidenten, og Kongressen, for deres sårt trengte støtte.

Ifølge en kilde til New York Times skal Zelenskyj først være på vei til den amerikanske presidentens offisielle gjestehus Blair House rett ved Det Hvite Hus.

Videre skriver avisen at det skal holdes en offisiell velkomstseremoni for presidenten klokken 14 lokal tid.

TAKKER: Zelenskyj takket det amerikanske folket, presidentent og kongressen for støtten til Ukraina i et Instagram-inlegg onsdag kveld norsk tid.

Etter besøket i Det hvite hus skal Zelenskyj videre til Kongressen der han skal holde tale til de folkevalgte i begge kamrene.

Kort tid før møtet kunngjorde Biden-administrasjonen at den vil forsyne Ukraina med det avanserte luftvernsystemet Patriot for å hjelpe landet med skyte ned russiske raketter.

Første utenlandsbesøk siden invasjonen

Det skal være første gang den ukrainske presidenten har reist utenfor hjemlandet siden den russiske invasjonen av Ukraina i slutten av februar.

Ifølge New York Times er det en viktig tid for amerikansk politikk ettersom kontrollen over Representantenes Hus snart går fra demokratisk til republikansk.

Flere republikanske politikere har uttrykket skepsis til å fortsette bistanden til Ukraina, skriver avisen.