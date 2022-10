SAKSØKER: Elton John og prins Harry under en konferanse i Sør-Afrika i 2016.

Prins Harry og Elton John saksøker britisk avis

En gruppe kjendiser saksøker den britiske avisen Daily Mail. De anklager avisen blant annet for å ha avlyttet dem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres!

Blant kjendisene som stiller seg bak søksmålet er Prins Harry, sangeren Elton John og skuespillerne Elizabeth Hurley og Sadie Frost.

Det skriver Reuters som viser til en pressemelding fra advokatfirmaet Hamlins som representerer flere i gruppen.

Bakgrunnen for søksmålet er ifølge advokatbyrået brudd på personvernet.

Associated Newspapers, utgiveren av Daily Mail, The Mail on Sunday og Mail online, har så langt ikke kommentert søksmålet, skriver Reuters.

Alvorlige anklager

Kjendisene anklager aivsa for blant annet å ha hyret inn privatetterforskere som avlyttet bilene og hjemmene deres, skriver nettstedet Variety.

I tillegg til å leie inn folk til å avlytte telefonsamtalene deres, betale politiet for informasjon, etterligne ansatte ved sykehus og klinikker for å få informasjon og få tilgang til bankkontoer og økonomiske transaksjoner ved bruk av ulovlige midler og manipulasjon, skriver nettstedet.

FLERE RUNDER: Prince Harry og konen Meghan Markle i september.

Flere runder

Dette er ifølge Variety tredje gang prins Harry går til søksmål mot Associated Newspapers på tre år.

Harry og konen Meghan Markle har tidligere sagt at de ikke vil involveres med fire store britiske aviser, inkludert Daily Mail, som de anklager for løgnaktig og invaderende dekning.