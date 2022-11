Hamed (37) og Mina (54) har jobbet for norske myndigheter. Nå føler de seg forlatt.

De jobbet på den norske ambassaden. Nå frykter de for livet sitt

KABUL (VG) Tidligere ansatte ved den norske ambassaden i Afghanistan frykter at Taliban vil drepe dem. Men de faller utenfor en ny asylordning fra norske myndigheter.

En kornete video viser 15 kvinner og menn som sitter på gulvet et sted i Afghanistan. De viser frem deres ID-kort og dokumenter – det som skal bevise at de har jobbet for norske myndigheter.

«Vi er en gruppe som ber om hjelp. Vi lider og hjertene våre er knust. Vi hadde en aktiv rolle hos den norske ambassaden, men nå er vi glemt og våre liv er i livsfare».

Dokumentene og videoen har gruppen sendt til norske myndigheter. I over ett år har de tryglet om asyl til fra Utenriksdepartementet og Utlendingsdirektoratet, til stortingsrepresentanter til ambassadører, viser flere e-poster VG har sett.

Det skulle ta lang tid før de begynte å få svar, forteller to av dem til VG.

LIVREDD: 37 år gamle Hamed jobbet på den norske ambassaden i åtte år. Nå frykter han for hva Taliban vil gjøre om de finner han.

I et tilbaketrukket lokale i sentrum av Kabul, møter VG to av dem. De er livredde for å bli sett av Taliban, så de vil ikke møtes hjemme eller på et offentlig sted.

– Da Taliban tok makten flyktet jeg til en annen provins. Taliban-soldater har vært på døren min. De truet også min nabo og spurte hvor jeg var, forteller Hamed (37)

De ønsker ikke å vise sitt ansikt, eller at VG bruker deres fulle navn, men VG kjenner deres reelle identitet, og har sett dokumentasjon på at de har jobbet for ambassaden.

Da Taliban rykket inn mot hovedstaden i august i fjor, valgte Norge å stenge ned ambassaden, og evakuere alle sine lokalt ansatte.

Men igjen satt det mange som tidligere hadde jobbet for norske myndigheter, og som nå opplevde at livet deres var havnet i livsfare.

Info Afghanistan – kjapt oppdatert I 2001 invaderte militære styrker fra vestlige land, deriblant Norge, Afghanistan. Målet var å knuse al-Qaida som hadde stått bak terrorangrepet mot USA 11. september. Også Taliban, som da regjerte, skulle nedkjempes.

I 20 år forsøkte vestlige land på statsbygging, men klarte aldri å nedkjempe Taliban. Da USA og resten av de vestlige landene trakk sine militære styrker ut i august i fjor, kollapset det afghanske regjeringsapparatet og titusenvis av mennesker flyktet. Samtidig rykket Taliban inn og overtok makten.

Taliban har siden slått ned på kvinners rettigheter, ytringsfrihet og nektet jenter fra 7. klasse og oppover utdanning.

Den økonomiske situasjonen er også blitt kraftig forverret, og 95 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom. Det er en økning på 70 prosent siden i fjor.

En ny rapport fra FN tegner opp et bekmørkt bilde av den økonomiske situasjonen i landet. Bank- og finanssystemene har kollapset, og innen midten av 2022 hadde 700.000 jobber gått tapt, de fleste blant kvinner. Et av fem barn står i fare for alvorlig underernæring, særlig sør i Afghanistan.

Høsten 2022 setter VG fokus på Afghanistan gjennom en rekke artikler. Vis mer

Etter nesten ett år med arbeid ble det 3. juni lansert nye retningslinjer, hvor tidligere ansatte kunne søke om asyl til Norge. I mellomtiden er ingen hentet ut av Afghanistan, bekrefter UD til VG.

Men instruksen gjelder kun for de som har vært ansatt etter 31.12.2014, selv om Norge har hatt tilstedeværelse i krigen i Afghanistan siden 2001.

Det skaper frustrasjon og sinne, da flere av de tidligere ansatte faller utenfor ordningen.

– Taliban bryr seg ikke om man jobbet før eller etter 2014. Dette er veldig urettferdig mot oss. Jeg skjønner ikke hvorfor de er så onde, forteller Hamed (37), som jobbet på den norske ambassaden i åtte år frem til 2012, og som dermed trolig faller utenfor ordningen til norske myndigheter.

Etter 2012 har han blant annet jobbet for afghanske myndigheter, forteller han.

Mina (54) har jobbet for både norske og danske myndigheter. Nå opplever hun å ikke få svar fra noen.

Så nevøen bli skutt

Også 54 år gamle Mina er oppgitt over norske myndigheters behandling av de tidligere ansatte. I syv år jobbet hun for den norske ambassaden, og etter at den norske og danske ambassadene ble samlokalisert i 2015, begynte hun å jobbe for danskene.

Mina er et kallenavn hun bruker.

Da Taliban erobret Kabul, ønsket danskene å evakuere henne ut av landet. Hun og familien dro til flyplassen og ble møtt av et folkehav av desperate mennesker.

Der var det skyting og selvmordsbombere.

I kaoset ble hennes nevø skutt i armen, så de trakk seg tilbake i frykt for egen sikkerhet, forteller hun.

Hun og familien klarte ikke å flykte ut.

– Så ringte en Taliban-kommandant meg fra den danske ambassaden. Han sa «vi har ditt telefonnummer og hjemadresse. Hjelp oss ellers kommer vi til ditt hjem. Skjer det noe da er det ditt ansvar», gjenforteller hun.

Ifølge Mina ønsket Taliban ønsket informasjon fra henne om ambassaden. Hun skrudde av telefonen og flyktet til en annen del av Kabul.

TALIBAN: Soldater fra Taliban kontrollerer og patruljerer hovedstaden.

– Hva tror du Taliban vil gjøre hvis de finner deg?

– De vil drepe meg, sier Mina.

– Hvorfor tror du det?

– Jeg har hørt det fra andre kvinner Taliban har tatt. Noen er blitt drept, og andre er satt i fengsel. En av slektningene mine jobbet for den tyrkiske ambassaden. Hun ble drept, og har etterlatt seg to små barn.

Hun forteller at norske myndigheter i ett år ikke svarte på hennes gjentatte henvendelser, mens danske myndigheter i august i fjor hadde sagt de kan evakuere henne, men ikke hennes nevø som hun også er aleneforsørger for.

Nå er svaret kommet fra norske myndigheter. Også hun falt utenfor retningslinjene til norske myndigheter, slik som flere andre i gruppen.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg ble svimmel da jeg så svaret, og det smerter meg, sier hun til VG.

Mina forteller at hun knapt tør å forlate leiligheten hun bor i, og kun går ut når det er nødstilfeller.

Hun føler seg brukt og forlatt av både norske og danske myndigheter.

– Jeg er veldig skuffet. Dette viser at de ikke er lojale, forteller hun.

– Taliban sier at de gir amnesti til dem som har jobbet for Vesten. Hva tenker du om det?

– Det stemmer ikke. De vil bare lure folket her, mener hun.

Taliban har flere ganger gjentatt at de ikke vil skade de som har jobbet for vestlige myndigheter.

– Regjeringen har gitt en generell amnesti, sier talsperson Abdul Qahar Balkhi hos utenriksdepartementet i Taliban, til VG.

Samtidig har flere menneskerettighetsorganisasjoner, slik som Amnesty, rapportert om utenomrettslige drap og tortur av mennesker som har jobbet for Vesten. FN har rapportert at mer enn 100 afghanere er blitt drept. Dette er mennesker som jobbet for afghanske myndigheter.

KABUL: Det er gått litt over ett år siden Taliban grep makten i landet.

Slik svarer UD

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter til VG at det er mottatt 21 henvendelser fra personer som mener de har hatt en tilknytning til ambassaden i Kabul, etter at norske myndigheter lanserte søknadsordningen.

– Situasjonen er utvilsomt vanskelig for svært mange afghanere uavhengig av om de har arbeidet for andre lands myndigheter eller ikke, skriver statssekretær Eivind Vad Petersson til VG, via UDs kommunikasjonsavdeling.

Statssekretæren mener det ikke nødvendigvis er sammenheng mellom å ha jobbet for utenlandske myndigheter og at Taliban forfølger dem, selv om han er kjenner at det er kommet rapporter om dette.

– Hvorfor er kriteriet at ansettelsesforholdet må ha vært fra 2015? Som en av de ansatte sier: Taliban bryr seg ikke om man har vært ansatt før eller etter 2015?

– En begrenset søknadsbasert ordning ble valgt etter at Regjeringen hadde vurdert ulike alternativer. Det er krevende avveininger som må tas, og grensen for hvem som kunne søke ble satt ved oppstart av den siste internasjonale operasjonen, Resolute Support Mission, for mer enn syv år siden, skriver Petersson.

UD opplyser at ordningen håndteres innenfor den eksisterende rammen for kvoteflyktninger. Derfor fortrenges andre kvoteflyktninger med avklart og dokumentert beskyttelsesbehov, skriver de.

– Det er også vanskelig å få verifisert at et beskyttelsesbehov kan knyttes til ansettelsesforholdet når det går langt tilbake i tid. Dette blir vanskeligere jo lenger tilbake i tid ansettelsesforholdet var.

