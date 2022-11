ENDELIG IDENTIFISERT: FBI har fastslått at det til nå ukjente drapsofferet var Ruth Marie Terry fra Tennessee. Dette bildet ble tatt en gang på 1960-tallet.

Drapsoffer identifisert etter 48 år

Politiet har lett etter identiteten til «Kvinnen i sanddynene» i en mannsalder. Nå har man endelig fått ett svar, og fortsetter jakten på morderen.

Kvinnen ble funnet drept og ille tilredt i sanddynene i Provincetown i Massachusetts i juli i 1974.

Ansiktet var ikke mulig å kjenne igjen og begge hendene var kappet av, sannsynligvis for å unngå at man identifiserte kvinnen ved hjelp av fingeravtrykk.

Politiet antok at kvinnen var drept noen uker før hun ble funnet, men hvem hun var har man aldri funnet ut av før nå. Dødsårsaken var hodeskader etter grov vold.

«Kvinnen i sanddynene» som hun ble kalt var Massachusetts eldste drapsoffer som ikke var idenfisert.

I løpet av årene har FBI brukt en lang rekke metoder for å prøve å finne ut hvem drapsofferet var, uten å komme noe nærmere.

I de siste årene har slektsetterforskning blitt et svært viktig verktøy for å løse gamle saker, noe det finnes en rekke eksempler på i USA.

Nå har FBI ved hjelp av dette verktøyet klart å slå fast hvem kvinnen var. Man kombinerer DNA-analyse med tradisjonell slektsforskning og historiske registre.

BER OM HJELP: FBI har sendt ut denne posteren og ber publikum om tips som kan hjelpe dem med å finne ut hvem som drepte Ruth Marie Terry i 1974.

På en pressekonferanse denne uken offentliggjorde FBI navnet: Den døde kvinnen var Ruth Marie Terry fra Tennessee som var 37 år da hun ble drept.

Terry hadde også forbindelser til statene California og Michigan i tillegg til staten hun ble funnet drept og Tennessee hvor hun opprinnelig kom fra.

Når man har slått fast identiteten håper man også at svaret på hvem drepte Terry.

– Dette er uten tvil et stort gjennombrudd i etterforskningen som forhåpentligvis kan føre oss nærmere svar på identifisere morderen, sier Joseph Bonavolonta i FBI.

Nå ber de publikum om tips, og jobber med utgangspunkt i at morderen fremdeles er i live.

– Vi er klar over at selv om vi har identifisert Ruth som offeret i dette grusomme drapet, så lindrer det ikke smerten for hennes familie – ingenting kan gjøre det – men forhåpentligvis gir vi noen svar, samtidig som jakten på hennes morder fortsetter.

Terrys etterlatte ble kontaktet før FBI gikk ut offentlig med informasjonen om gjennombruddet i saken.