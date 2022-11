FIKK STØTTE: Donald Trump snakker på et valgmøte i Georgia i fjor. Den tidligere amerikansk fotballspilleren Herschel Walker lytter.

Ekspert: Tror Trump kan avgjøre nytt superdrama i Georgia

Det blir omkamp om valgresultatet i den relativt konservative delstaten Georgia. Om ekspresident Donald Trump blander seg for mye, kan seieren gå til hans motstandere, mener USA-ekspert.

Det ble ingen rød bølge i mellomvalget i USA, slik meningsmålingene forutså og Trump håpet på. Likevel er det ennå ikke avgjort om Republikanerne vil ta makten fra Demokratene i Senatet.

Også for to år siden ble det omkamp i Georgia, som den gangen sørget for at Demokratene med knappest mulig flertall fikk makten i Senatet. Nå kan det bli reprise, og igjen kan Trump bli avgjørende.

– Trump kan komme til å bli desperat nå som det gikk så dårlig for ham i natt, så nå skal han i alle fall inn og hjelpe til. Han skjønner jo ikke at han faktisk ødelegger, Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Info Hva er mellomvalg? I USA er det nasjonalt valg annethvert år. I år er det et såkalt mellomvalg. USAs nasjonalforsamling skal settes sammen på nytt, men det skal ikke velges president. Mellomvalget er viktig fordi det avgjør hvor lett det blir for president Joe Biden å styre landet de neste to årene. USAs nasjonalforsamling, tilsvarende Stortinget i Norge, heter Kongressen. Kongressen er delt i to kamre: Representantenes hus og Senatet. De to kamrene har litt forskjellige roller, men for eksempel lover må vedtas begge steder. I Representantenes hus byttes alle de 435 representantene ut i hvert valg. Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat, som velges for seks år. En tredel av senatorene byttes ut i hvert valg. Vis mer

Får ikke gratishjelp

Delstaten Georgia har en spesiell valgordning, som nå gjør at det ligger an til nok et superdrama: Dersom ingen kandidater får mer enn halvparten av stemmene går valget til en ny runde.

Og onsdag kveld ble det klart at ingen klarer det.

SITTENDE SENATOR: Raphael Warnock er den som har senatorjobben per i dag.

Når 98 prosent av stemmene er talt opp har demokraten Raphael Warnock (49.4 prosent) et knapt flertall over republikaneren Herschel Walker (48,5 prosent), men problemet for førstnevnte er at det finnes en tredjekandidat i miksen: Chase Oliver fra Det liberterianske partiet.

Han har fått de resterende 2,1 prosentene.

Republikanerne ligger an til å vinne en av de to andre statene som så langt ikke er avgjort, Nevada, og Demokratene ser ut til å ta Arizona. Inntreffer det så er «stillingen» 50-49 til Republikanerne.

Derfor blir omkampen i Georgia helt avgjørende.

Med «uavgjort» 50-50 er det Demokratene som får makten i Senatet, det ene av Kongressens to kamre, fordi visepresidenten kan komme inn og avgi stemme dersom avstemninger står likt. Vinner Republikanerne omkampen i Georgia får de makten.

– Det å ha den makten er kjempeviktig. Særlig med tanke på utnevninger av føderale dommere. Ikke minst dersom det blir et ledig sete i Høyesterett. Taper Demokratene Senatet kan Biden bare glemme å få utnevne noen til Høyesterett, sier Løkke.

USA-eksperten forklarer nærmere hvorfor han tror Warnock og Demokratene har størst sjanse.

– Du kan se at republikaneren Brian Kemp vant en solid seier i guvernørvalget i Georgia. Så er det åpenbart at ikke alle de som kom for å stemme på ham samtidig stemte på Herschel Walker, men en del av dem som var der for å stemme på Kemp stemte høyst trolig også på den republikanske kandidaten til Senatet samtidig. Den gratishjelpen vil ikke Walker få i omvalget.

Og Løkke ser også en annen nøkkelfigur: Donald Trump.

Trump er trumfkort

Civita-rådgiveren er overbevist om at det var ekspresidenten som sørget for at Demokratene vant ikke bare ett, men to senatsvalg i Georgia for to år siden.

– Det er ingen som mobiliserer demokrater så mye som Trump, slår Løkke fast.

I 2020 gikk Trump helt og fullt inn i Georgias senatsvalg. Også den gangen var Georgia helt avgjørende for hvilket av de to partiene som til slutt skulle få makten.

– Jeg tør påstå at det at Trump blandet seg inn i kampen da var helt avgjørende for utfallet. Jeg har ingen annen forklaring på hvorfor demokratene skulle vinne to senatsvalg i relativt konservative Georgia.

I den ordinære valgkamprunden har Trump denne gang holdt seg unna Georgia, men det tror ikke Løkke han klarer de neste ukene. Særlig ikke siden Herschel Walker er en av de såkalte «Trump-kandidatene» - en mann som ble republikanernes kandidat fordi han fikk Trumps støtte.

– Trump er demokraten Warnock sitt trumfkort!

– Trump kan komme til å bli desperat nå som det gikk så dårlig for ham i natt, så nå skal han i alle fall inn og hjelpe Walker til seier. Han skjønner jo ikke at han faktisk ødelegger, sier Løkke, og legger til:

Sirkuset kommer til byen

Det som er 100 prosent sikkert er at det politiske USA vil sitre av spenning de neste to ukene. Det er også sikkert at Donald Trump ikke er den eneste som kommer til å engasjere seg.

– Det er bare til å se tilbake på hvordan det var i 2020. Det blir en enorm nasjonal oppmerksomhet og det vil bli spyttet grotesk mye penger inn i dette valget – som det allerede er bruk svært mye penger på.

– Sirkuset kommer til byen – eller delstaten – for å være presis?

– Å ja! Barack Obama kommer sikkert. Kanskje Joe Biden. Og Trump, selv om Walker heller burde invitert Ron deSantis, som vant gjenvalg som guvernør i Florida, sier Løkke.

KONGRESSEN: Dramaet som skal utspille seg i Georgia de neste ukene handler om å vinne makten i Senatet, et av de to kamrene i Kongressen i Washington, D.C.

På spørsmål om det er andre ting enn Trump som gjør at Georgia brått har blitt en stat Demokratene vinner senatsvalg i, svarer USA-eksperten at endringer i demografien også har spilt en rolle, samt lokale demokraters innsats for å registrere velgere.

– Men det er ingen tvil om at det er en Trump-effekt her. Årsaken til at folk gidder stå timevis i kø ved valglokalene er for å stemme mot ham.