Italiensk nyhetsbyrå: Silvio Berlusconi er død

Det italienske nyhetsbyrået Ansa melder at Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi (86) er død.

Nyhetsbyrået skriver at familien skyndte seg til San Raffaele sykehus i Milano mandag morgen i forbindelse med at tilstanden til Berlusconi hadde forverret seg. Kort tid senere meldte byrået at den tidligere statsministeren er død.

Berlusconi har vært innlagt på sykehus siden sist fredag, og har gått inn og ut av sykehus de siste årene. Berlusconi fikk nylig behandling mot en lungeinfeksjon som er knyttet til kronisk leukemi leukemiLeukemi er blodkreft og hvert år diagnostiseres om lag 500 personer med leukemi i Norge..

Berlusconi har vært Italias statsminister i hele tre perioder: I 1994-1995, 2001-2006 og 2008-2011. Han var leder av partiet Forza Italia.

