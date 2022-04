NATO PÅ RUSSISK: I Moskva vises utstillingen om «Natos grusomheter».

Utstilling viser «Natos grusomheter»

I Moskva har en utstilling om «Natos grusomheter» åpnet på byens museum for moderne kunst.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Utstillingen som vises på Moskvas Museum for moderne kunst markerer 70 år med det museumsdirektøren kaller «den mest aggressive alliansen i moderne historie», ifølge Sky News.

«Natos grusomheter» åpnet den 5. april i den russiske hovedstaden, og reiser parallelt på digital turné rundt i 23 byer i Russland.

Besøkende kan se militære gjenstander som skal vise NATOs involvering i viktige hendelser opp gjennom tidene. Bildene fra utstillingen viser besøkende stå foran fotografier av livredde mødre med barn i armene og raketter som slår ned i landskapet, og enorme veggmalerier av soldater og våpen.

– Hva slags soldater er dette? Her på disse bildene angriper de barn, de river ned hus. Er de ekte soldater? Nei, sier besøkende Vladislava, som er sykepleier, til australske Sky News.

SS: En besøkende tar bilde av monteret der en hjelm fra det ukrainske forsvaret med SS-emblem på er plassert sammen med det amerikanske flagget.

Amerikansk flagg og SS

På museet, som ligger kun et steinkast fra Kreml, ligger amerikanske flagg i utstillingsmonter sammen med klær og symboler fra Azovbataljonen.

– Dette fikk vi fikk av Forsvarsdepartementet, forklarer museumsdirektør Irina Velikanova til Sky News, på spørsmål hvorvidt det å legge disse tingene ved siden av hverandre er tilstrekkelige bevis for påstanden om at NATO støtter den beryktede Azov-militsen.

«Ønsket å forstå»

Museumsgjest Timofey Murashov sier til AP at han kom til utstillingen fordi «han ønsket å forstå hendelsene» som har ført til konfliktene i verden i dag.

– Jeg er forferdet over menneskets grusomhet og av omfanget av det. Jeg tror at jo flere som ser disse historiske eksemplene, jo mindre grusomheter blir det i verden, sier en annen, Anastasiya Lopukhina, til nyhetsbyrået AP tidligere i april.

En annen besøkende, Tatiana Borisova, sier at hun interesserer seg for utstillingen « på grunn av at tema er så viktig» og legger til at dette er særlig viktig for unge mennesker å se.

Finland ikke lenger «paradis»

Utstillingen er gratis og tillatt for alle over 16 år. De fleste bildene og filmene er levert av det statlige russiske nyhetsbyrået TASS og nyhetskanalen Russia Today.

Den finske storavisen Helsingen Samomat har vært på utstillingen, og bitt seg merke i påstanden som fremsettes om at «Finland slutter å være et paradisaktig sted» om landet nå går inn i Nato.

Utstillingen er støttet av det russiske forsvarsdepartementet, Kulturdepartementet og det Kreml-eide nyhetsbyrået Rossiya Segodnya.