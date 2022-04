Kreml-talspersom Dmitrij Peskov.

Russland om våpenleveranser til Ukraina: − Truer kontinentets sikkerhet

Flere europeiske land vil sende tunge våpen til Ukraina. Det faller ikke i god jord hos Kreml, som kommer med nye trusler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Putin-talsperson Dmitrij Peskov er nok en gang ute og rasler med sablene, og hevder torsdag at det å sende tunge våpen til Ukraina vil true Europas sikkerhet.

– I seg selv er tendensen med å pumpe våpen, inkludert tunge våpen, til Ukraina og andre land, handlinger som truer sikkerheten til kontinentet og fremprovoserer ustabilitet, sier han ifølge det statlig kontrollerte russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Uttalelsen er en reaksjon på Storbritannias utenriksminister Liz Truss, som onsdag ba Ukrainas allierte om å trappe opp produksjonen av blant annet stridsvogner og krigsfly for å hjelpe Ukraina. Hun tok også til orde for at vesten må styrke forsvaret i andre land som trues av Russland, blant annet Moldova og Georgia.

– Dersom Russland lykkes vil det føre til lidelse over hele Europa. Det er maktpåliggende for Vesten at Ukraina vinner, sa den britiske ministeren.

Denne uken har også flere europeiske land tatt til orde for å sende mer – og tyngre – våpen til Ukraina:

Slovakias president Zuzana Caputova sa onsdag at landet er klar til å levere flere våpen til Ukraina, inkludert artilleri, så lenge slovakenes egen forsvarsevne ikke svekkes.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin lovet tidligere denne uken at Ukrainas allierte vil «sette himmel og jord i bevegelse» for å forsyne landet med alt det de ber om av våpen og militært materiell, ifølge NTB.

Tyskland, som siden starten av invasjonen holdt fast ved sin praksis om å ikke sende våpen til områder i krig eller der krig truer, skal nå sende stridsvogner til Ukraina.

TYSK TANKS: Tyskland har vedtatt å sende tunge våpen til Ukraina, blant annet Gepard luftvernsystem som på bildet fra 2004.

Torsdag vedtok den tyske nasjonalforsamlingen å sende tunge våpen til Ukraina. Nå skal landet etter planen gi Slovenia tyske panserkjøretøy for å erstatte kjøretøy som Slovenia sender østover. I tillegg skal Tyskland sende bombekastere direkte til Ukraina og la Kyiv kjøpe stridsvogner med luftvernkanoner direkte fra Tyskland.

Også Norge vil bidra med våpenanskaffelse:

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lovet denne uken 400 millioner kroner til et våpenfond for Ukraina, og sier regjeringen også vurderer å donere tyngre våpen fra Norge.