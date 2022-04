FANGER: Russisk TV publiserte en video 13. april hvor det hevdes at dette skal være tilfangetatte ukrainske soldater i Mariupol.

Amerikansk utenrikstopp: Russland driver fangeleirer

Såkalte filtreringsleirer, kidnappinger, tortur, drap og forsvinninger. Russland driver en heksejakt på ukrainere i de russiskkontrollerte områdene, sier USAs OSSE-utsending Michael Carpenter.

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Vi har veldig troverdig informasjon fra et stort antall ulike kilder, begynner Michael Carpenter med å si i et digitalt møte med internasjonal presse, der VG er til stede.

Carpenter er USAs faste ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og har jobbet med relasjonen til Russland i en årrekke. Han var blant annet utenrikspolitisk rådgiver for Joe Biden, da han satt som visepresident.

OSSE overvåker situasjonen i Ukraina, og det Carpenter forteller er dypt urovekkende:

Info OSSE Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE)

En regional organisasjon bestående av i alt 57 medlemsland, inkludert alle europeiske stater.

Ble opprettet 1995.

Prøver å løse sikkerhetspolitiske konflikter med fredelige midler.

Har sendt observatørkorps til en rekke land, særlig på Balkan, for å forebygge konflikt. Har betydelig feltnærvær, med fredsbevarende operasjoner.

Har sitt sekretariat er i Wien. Tyske Helga Maria Schmid er organisasjonens generalsekretær (fra 2020). Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– I den russiskkontrollerte Donbas-regionen driver Russland såkalte filtreringsleirer. De anholder folk og gjennomfører brutale avhør i disse leirene. Vi får meldinger om at folk blir slått, før de blir overført til Donetsk, der flere ender opp med å forsvinne helt, eller å bli drept.

– Vi ser bevis på at Russland kidnapper, torturerer og dreper lokalpolitikere, journalister og aktivister, fortsetter Carpenter.

USAS UTSENDING: Michael Carpenter representerer USA i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Oleksandr: «Det var som en konsentrasjonsleir»

Det har begynt å dukke opp lignende historier i offentligheten, som underbygger den Carpenter sier. Til BBC fortalte nylig et ukrainsk par som hadde klart å flykte fra det beleirede Mariupol til Lviv om det som skal være russiske interneringsleirer i Ukraina.

– Du kan ikke forestille deg hvor grufulle forholdene var. Det var som en konsentrasjonsleir, sier 49 år gamle Oleksandr til den britiske kringkasteren.

Han og kona Olena sier de ble holdt på en tidligere skole i landsbyen Nikolske nordvest for Mariupol. Her skal de ha avgitt fingeravtrykk og blitt fotografert, før de ble avhørt i timevis av en russisk sikkerhetsoffiser.

Russerne skal ha gått gjennom telefonene deres, på jakt etter mulige bevis som kunne brukes mot dem. De skal ha vært ute etter personer med koblinger til det ukrainske forsvaret, journalister og myndighetspersoner.

– De som ble mistenkt for å være en «ukrainsk nazist» ble tatt med til Donetsk for videre etterforskninger eller drap. Alle var redde for å bli tatt med til Donetsk, sier Oleksandr.

President Putin har begrunnet invasjonen i Ukraina blant annet med at han skal «denazifisere» landet, og russisk propaganda har gjentatte ganger beskyldt Kyiv-regjeringen for å være et nynazistisk regime. Dette er grunnløse anklager.

Paret BBC snakket med ble ikke ansett som mistenkelig, og skulle evakueres. Men de fleste bussene fra leiren gikk til Russland, sier de, og dit ville de absolutt ikke. Paret klarte omsider å organisere en risikofylt reise med en privat sjåfør over til ukrainskkontrollert land.

VED FRONTEN: Ukrainske soldater søker tilflukt i en kjeller mens de venter på at artilleriilden skal avta i en landsby ved Velyka Novosilka like ved fronten i Donetsk-regionen 27. april.

Mener å kunne avsløre Russlands planer

Russland hevder, ifølge Carpenter i OSSE, at det er Ukraina selv som driver disse fangeleirene, noe han bemerker at er helt «hinsides».

Den amerikanske utenrikstoppen deler flere oppsiktsvekkende opplysninger OSSE har innhentet via sitt kildenettverk:

Styrter lokale myndigheter:

– Vi har informasjon om at Russland forsøker å styrte lokale myndigheter rundt om i landet, på steder de har invadert. De tvinger dem til å overgi seg, sier Carpenter.

Dette skal særlig være tilfelle i den sørlige ukrainske byen Kherson, den eneste storyen Russland har tatt kontroll over siden invasjonen startet. Kherson er strategisk viktig for Russland for å etablere en landbro til Krim-halvøya.

NEKTER Å DRA: En kvinne står i hagen sin i byen Lyman i Donetsk-regionen 28. april, like ved fronten. Hun er blant dem som har valgt ikke å evakuere.

Tvinger frem folkeavstemning:

– Vi har bevis på at Kreml planlegger en ulovlig folkeavstemning i Sørøst-Ukraina. De skal spørre innbyggerne om de godtar at Kherson blir en russisk republikk, sier Carpenter.

Den samme informasjonen kom tidligere i uken fra britisk etterretning.

Carpenter kaller denne folkeavstemningen «ren fantasi» og «noe som ikke finnes utenfor Kremls propagandamaskin», og mener det er «utenkelig» at ukrainere i disse områdene vil stemme for russisk okkupasjon.

– Men Russland vil prøve å orkestrere dette igjen, slik vi så de gjorde på Krim-halvøya i 2014. Det internasjonale samfunnet må gjøre det klart at en slik folkeavstemning ikke er legitim. Ingen bør bli lurt av dette teatret, sier utenrikstoppen.

Tvungen folkeforflytting:

Slik det ukrainske paret var inne på overfor BBC, tyder mye på at Russland planlegger en storstilt tvunget forflytting av ukrainere til Russland eller russiskkontrollerte områder i Ukraina. Det ifølge Carpenter.

– Vi må dessverre være forberedt på at Russland kommer til å øke folkeforflytningene sine.

Det har allerede kommet flere historier om at ukrainere er blitt tvangsflyttet fra blant annet Mariupol til Russland.