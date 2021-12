TOPPMØTE: USAs president Joe Biden, utenriksminister Antony Blinken og flere andre rådgivere satt i Situasjonsrommet i Det hvite hus i Washington D.C under videosamtalen med Russlands president Vladimir Putin.

Biden advarte Putin om sterke sanksjoner ved Ukraina-eskalering

USAs president Joe Biden advarte mot ytterligere militær eskalering i Ukraina, under et digitalt toppmøte tirsdag. Amerikanske myndigheter er forberedt på å svare med sterke økonomiske tiltak.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mye sto på spill under det digitale toppmøtet, som var over etter rundt to timer.

Ukraina-konflikten var som ventet det dominerende temaet på møtet. Ekspertene hadde i forkant av møtet liten tro på en løsning.

Biden uttrykte på vegne av USA og europeiske allierte dyp bekymring om Russlands eskalering langs grensen mot Ukraina, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus.

– Han gjorde det klart at USA og våre allierte vil svare med sterke økonomiske tiltak og andre tiltak ved en militær eskalering, heter det i uttalelsen.

Klar og direkte

Biden skal ha vært klar og direkte i sin tilnærming til Putin, ifølge amerikanske medier.

– Det var mye gi og ta. Det var ingen vingling, men presidenten var krystallklar på hvor USA står, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan om møtet.

Den siste tiden har det vært økt mobilisering og aktivitet rettet mot Ukraina. Rundt 70.000 soldater er i området langs grensen til Ukraina, noe amerikanske myndigheter har uttrykt bekymring for.

VERDENSLEDERE: USAs president Joe Biden (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin.

Mange frykter at det planlegges en invasjon med rundt 100.000 soldater tidlig neste år. Så langt er det imidlertid uklart hva Putins intensjon med troppeforflytninger er.

USA tror ikke at Putin har bestemt seg for om han skal invadere Ukraina, skriver The New York Times. Men amerikansk etterretningsinformasjon antyder at det russiske militæret har utviklet en plan om at så mange som 175.000 soldater skal kunne krysse grensen til Ukraina. Det er i så fall en invasjonsstyrke som Ukraina har liten mulighet til å stoppe, selv med amerikansk støtte, ifølge avisen.

Vil holde kontakten

Biden tok til orde for deeskalering og oppfordret til bruk av diplomatiske kanaler for å løse problemene. Ifølge Kreml er Putin og Biden enige om å fortsette å holde kontakt.

Putin på sin side sa blant annet at det var feil å putte alt ansvar for anspentheten på grensen på Russlands skuldre.

PRESIDENTMØTE: Russlands president Vladimir Putin satt ved et langt trebord med Biden på en skjerm foran seg under møtet.

Det hvite hus' pressetalsperson Jen Psaki fremholder at de mulige økonomiske sanksjonene ikke handler om trusler, men om å formidle at veien fremover handler om diplomati, ifølge The Washington Post.

– Vi tror vi har en vei fremover som vil pålegge betydelig og alvorlig skade på den russiske økonomien. Du kan kalle det en trussel. Du kan kalle det et faktum. Du kan kalle det forberedelse, hva enn du vil kalle det, sier Psaki.

Ukraina-møte på torsdag

Løsepengevirus, cybersikkerhet og atomavtale med Iran var et annet tema under møtet. Blant de andre ventede temaene var Afghanistan og det generelle forholdet mellom Russland og USA.

I en uttalelse fra Ukraina i etterkant av møtet uttrykker Mikhailo Podolijak, rådgiver til president Volodymyr Zelenskij, takknemlighet for USAs støtte. Men det var ingenting sensasjonelt som kom ut av møtet, ifølge Podolijak.

I etterkant av møtet snakket Biden med de allierte lederne i Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia, ifølge Sullivan. Det er ventet at Biden skal snakke med Zelenskij torsdag.