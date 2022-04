TIL NORGE: Her på mottakssenteret i Råde registreres ukrainske flyktninger. UDI anslår at det i påsken kom rundt 100 nye flyktninger til Norge hver dag. Dette bildet er fra 30. mars.

UDI ser at flyktningstrømmen til Norge har avtatt

På det meste kom det rundt 350 ukrainske flyktninger til Norge hver dag, anslår UDI. I påsken var det nede rundt 100.



Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

FNs høykommissær for flyktninger så i påsken tegn til at flyktningstrømmen innover i Europa har stoppet litt opp.

Nå bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) at det også vises på ankomstene til Norge.

– Strømmen inn til Norge har blitt noe redusert de siste ukene, sier Stephan Mo, avdelingsdirektør for analyse- og utviklingsavdelingen i UDI, til VG.

– Det har vært noe lavere ankomster inn til Norge gjennom påsken og EU rapporterer om at det er en økt strøm fra nabolandene inn til Ukraina igjen, fortsetter han.

Har endret flyktningstrømmen

I takt med den russiske tilbaketrekningen fra Kyiv og områdene nord i Ukraina, har FN-organet UNHCR sett at et betydelig antall flyktninger velger å reise hjem. De ser også at mange ønsker å bli i Ukrainas naboland mens de ser an situasjonen.

Men nå har også den russiske offensiven i øst startet.

– Vi er usikre på hvordan krigen utvikler seg. Vi ser at den har flyttet seg til Donbas og de østlige delene, men den er også intensivert, sier UDI-toppen.

Luhansk-guvernøren sier tirsdag at de prøver å evakuere folk mens russiske styrker angriper «fra alle kanter». Så er spørsmålet om den nye russiske offensiven i øst kan føre til en økt strøm av flyktninger ut av Ukraina – eller om det kun gir forflytninger internt.

Antallet som har flyktet ut av Ukraina passerer snart fem millioner, men det finnes ingen oversikt over hvor mange som har returnert:

Kyivs ordfører har advart innbyggerne mot å komme tilbake, fordi rakettangrepene mot hovedstaden har fortsatt.

Planlegger fortsatt for 60.000 til Norge

Alt dette påvirker strømmen til Norge.

– Vi anslår at det i snitt kom 100 om dagen i påskedagene. På det meste har det kommet rundt 350 om dagen, sier Mo i UDI.

Likevel planlegger UDI fortsatt ut fra 60.000 til flyktninger til Norge. Tirsdag har de oppdatert sine scenario for hvor mange flyktninger de tror kommer hit men der er ikke de nye endringene i flyktningstrømmen med.

– Dette er trender vi må se nøyere på. Vi har sett at det har gått noe ned i påsken, og at vi må vurdere den utviklingen inn i de neste rapportene, sier Mo i UDI.

Så langt har 13.521 flyktninger registrert seg i Norge, og UDI tror det vil bli minst 22.000 i løpet av året.

– Hvis 100 om dagen er en trend som skulle fortsette, vil du fortsatt komme til et høyt tall på slutten av året, avslutter UDI-toppen.