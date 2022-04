SKYLT BORT: Flere mennesker står ved stupet der en nå bortskylt bro tidligere gikk.

Dødsflommen i Sør-Afrika: − Må øke investering i klimatilpasning

Titalls personer er fremdeles savnet etter den massive flommen øst i Sør-Afrika. Flommen er en vond påminnelse om behovet for å sikre seg mot klimaendringene, ifølge myndighetene.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

– Vi er traumatiserte av synet av regn, sa den 47 år gamle kvinnen Sbongile Mjoka til Reuters søndag.

Huset hennes er ett av nesten 4000 hjem som har blitt ødelagt av det massive regnværet og påfølgende jordskred i storbyområdet Durban i Sør-Afrikas østlige region KwaZulu-Natal.

Nesten dobbelt så mange hjem har også fått skader, og dødstallet etter den tragiske flommen har steget til 443.

Samtidig letes det desperat etter overlevende. Minst 60 personer er fremdeles savnet etter at de stor vannmassene rusket med seg liv, livsgrunnlag og infrastruktur.

Det spesielt de ekstra sårbare, de aller fattigste, som har blitt rammet.

Men:

– Vi har ikke mistet alt håp, selv om vi er konstant bekymret ettersom dagene går, fortsatte Mjoka til nyhetsbyrået.

Det sa hun til tross for at hennes åtte år gamle nevø har vært savnet i flere dager fra en landsby i regionen rundt Durban.

RUINER: Et hus ødelagt av flommen i en landsby utenfor Durban.

– En nasjon samlet i sorg

Regnet har nå stanset i Durban, solen har steget og skyene har løftet seg fra grønne og frodige bakketopper, skriver New York Times tirsdag.

Men folk i det flomrammede området har bare så vidt startet å ta inn over seg de enorme ødeleggelsene.

Bilder viser hele veier som er vasket bort, hus som er fullstendig ødelagte og letemannskaper som søker etter overlevende og døde i ruinene.

Flommen er en av de dødeligste naturkatastrofene i Sør-Afrikas historie. Flere enn 40.000 sørafrikanere er fordrevet fra hjemmene sine som følge av regnværet.

– I kveld er vi en nasjon samlet i vår sorg, sa landets president Cyril Ramaphosa mandag kveld da han erklærte en nasjonal krisetilstand.

I SORG: Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa (i sort) møtte sist uke sørgende sørafrikanere etter flomkatastrofen.

I tillegg til å finne dem som fremdeles er savnet, la presidenten vekt på at det viktigste nå er å kunne tilby vann, mat og husly for personer som kommer fra områder som spesielt er rammet.

Tilgangen til storbyen Durbans havn, som er en av de travleste i Afrika, må også opprettes – samt å reparere flere enn 600 skoler som har blitt skadet.

Se flere bilder av skadene i Durban i galleriet under:

SKYLT BORT: Fraktekontainere skylt bort under flommen. ØDELAGT: Et hus er helt ødelagt i utkanten av Durban etter flommen. SKYLT BORT: Fraktekontainere skylt bort under flommen.

Vil gjøre mer for å tilpasse seg klimaendringer

Nå settes også 10.000 soldater inn i opprydningsarbeidet. Et arbeid som kommer som det siste i rekken etter flere kraftige stormer som har rammet sørlige og østlige Afrika. Stormene har krevd flere hundre liv og rasert samfunn som allerede sliter med fattigdom, skriver New York Times.

Det er de menneskeskapte klimaendringene som får deler av skylden for det tragiske utfallet, men også, og kanskje spesielt, Sør-Afrikas evne til å håndtere og tilpasse seg klimaendringene.

Dette var ifølge avisen den tredje store flommen i området i løpet av de siste fem årene. Landets president mener de må være mer strategiske i gjenoppbyggingen etter naturkatastrofer.

– Vi må øke våre investering i klimatilpasningstiltak for bedre å sikre samfunn mot effektene av klimaendringer, sa han.

SØKER: Et lete- og redningsteam med en mann og hund leter etter savnede i en elv utenfor Durban.

Forsker: Dårligere forberedt enn antatt

Forsker Siri Hallstrøm Eriksen ved NMBU var hovedforfatter av kapittelet om klimarobust utvikling i FNs klimapanels siste rapport, som handler om at man samordner klimatiltak for å styrke bærekraftig utvikling.

Overfor VG sier hun at flommen fremgår som veldig sjelden, og at dette er en av de verste eller den verste landet har opplevd.

– Den typen hendelser som ville skjedd sjelden, vil kunne skje oftere med klimaendringene. Vi får en oppvarming av havet og luften. Da vil luften kunne ta opp mer fuktighet og man får mer intense nedbørshendelser slik vi ser nå, sier Eriksen.

Hun mener at det er viktig at Sør-Afrikas president nå sier at de må investere mer i tilpasningstiltak for å møte klimaendringene.

– Sør-Afrika trodde de var ganske godt forberedt i disse områdene for flom, men dette viser at områdene rundt Durban og i KwaZulu-Natal ikke har vært det likevel, sier hun.

FORSKER: Siri Eriksen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har vært med å skrive deler av den nye klimarapporten til FN.

– Underfinansiert klimatilpasning

– Men at denne typen hendelser skjer oftere og blir større, betyr at man må sette i gang klimatilpasningstiltak, deriblant infrastruktur, katastrofehåndtering og sosiale sikkerhetsnett, fortsetter hun.

Eriksen trekker også frem en annen dimensjon, nemlig den sosiale ulikheten i landet, som fører til at dem som bor i fattige områder blir langt mer påvirket av slike naturkatastrofer.

– Fordi det er dårligere infrastruktur, både sosialt og fysisk. De mister på en måte alt, både liv, hus og levebrød, sier forskeren.

UTSATT: En kvinne i et av de fattige områdene utenfor Durban vasker klær i elven etter at vannstanden sank.

Forsker Katharine Vincent bor i KwaZulu-Natal og har vært medforfatter på Klimapanelets femte hovedrapport som kom i 2014. Hun er spesialist innen klimatilpasning i Afrika.

I en e-post til VG skriver hun:

– Selv om Sør-Afrika har gjort det bedre enn en del land i Afrika, er klimatilpasning fortsatt underfinansiert. I tillegg når nasjonal finansiering ofte ikke fram til lokalnivået.

Men det er ikke nok at bare mer penger blir brukt for å tilpasse seg et våtere og villere klima. De mest utsatte må også bli involvert i prosessene om hvordan man faktisk skal tilpasse seg.

– Måten de tilpasser seg på, blir også viktig, spesielt beslutningsprosessene rundt å involvere de marginaliserte gruppene, altså dem som er mest utsatt for klimaendringer. Det er viktig å involvere de marginaliserte gruppene, som tradisjonelt sett er ekskludert fra slike prosesser, slår Eriksen fast.