Skipet ble fanget på bilde av satellitt nordvest for Sevastopol på Krymhalvøya 10. april i år.

Ukrainske missiler skal ha truffet russisk krigsskip

Den russiske missilkrysseren «Moskva» sto i brann natt til torsdag etter at den skal ha blitt truffet av ukrainske missiler. En rådgiver for president Zelenskyj hevdet torsdag morgen at skipet hadde sunket. Men ifølge russiske myndigheter flyter det fortsatt.

– Hvor er «Moskva»? Hun druknet.

Rådgiveren til president Volodymyr Zelenskyj, Oleksij Arestovytsj, hevdet torsdag morgen at det russiske krigsskipet «Moskva» hadde sunket etter ukrainske angrep.

Russland bekreftet natt til skjærtorsdag at missilkrysseren brant og at ammunisjon om bord hadde detonert.

Men fredag formiddag, flere timer etter at Ukraina sa «Moskva» hadde «druknet», hevder det russiske forsvarsdepartement at skipet fortsatt flyter.

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Russland hevder å ha kontroll på brannen på skipet og sier de er i ferd med å undersøke brannårsaken, ifølge Reuters som her siterer det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Skipets viktigste våpen og ammunisjon skal være uskadet i brannen, ifølge russiske myndigheter.

Mannskapet på skipet evakueres, og skipet skal taues tilbake til havnen, sier det russiske forsvarsdepartementet videre, ifølge Reuters.

Like etter de russiske uttalelsene ble publisert torsdag formiddag, siterer Reuters Ukrainas militære på at skipet begynte å synke etter brannen, og at ammunisjon om bord eksploderte.

Det er uklart hvorvidt Ukraina fortsatt hevder skipet har sunket, men de har torsdag igjen hevdet at de traff skipet med missil.

Flaggskip

Den enorme missilkrysseren ble bygget på 80-tallet og er ansett som flaggskipet i den russiske Svartehavsflåten.

RIA bekrefter med det russiske forsvarsdepartementet som kilde opplysningene opplysningene om at skipet sto i brann natt til skjærtorsdag.

– Skipet ble alvorlig skadet, og hele mannskapet ble evakuert. Årsaken til brannen er under etterforskning, heter det videre.

Sjefen for fylkesadministrasjonen i Odesa, Maksim Martsjenko, skrev på Telegram onsdag kveld at «Moskva» er truffet av Neptun-missiler og har fått svært alvorlige skader.

Missilkrysseren skal befinne seg i Svartehavet ved Slangeøya. Minst 500 russiske soldater skal ha befunnet seg om bord.

Her er Martsjenkos melding:

Russland har altså bekreftet at det er en brann om bord og at marinefartøyet har fått store skader. Men Moskva har ikke bekreftet at det skyldes at skipet er truffet av ukrainske missiler.

– Veldig potent luftvern

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, sier til VG at skipet uten tvil er truffet og at det trolig er snakk om ukrainske Neptun-missiler.

– Hun er truffet, ingen tvil, sier han.

«Moskva» har i utgangspunktet tredobbelt luftvern, forklarer Strømmen: Langtrekkende og kortrekkende luftvernmissiler, samt Gatling-kanoner på nær avstand. Skipet utgjør luftvern ikke bare for seg selv, men for mange andre russiske styrker i nærområdet.

Dermed kan ikke luftvernet ha fungert, sier Strømmen.

– Om det i så fall er menneskelig feil eller teknisk feil, vet jeg ikke. Skipet har i utgangspunktet et veldig potent luftvern, sier Strømmen.

– Det skal i utgangspunktet ikke være noe problem for «Moskva» å håndtere et angrep med slike missiler, sier Strømmen.

I BRANN: Missilkrysseren «Moskva». Her avbildet i Bosporos 18. juni 2021.

Kan være stygt tap

«Moskva» er det største fartøyet Russland har i sin Svartehavsflåte. Det er en missilkrysser som i utgangspunktet var bygd for å angripe amerikanske hangarskip under den kalde krigen, forteller Strømmen.

Russland har tre slike skip igjen. De to andre som tilhører Stillehavsflåten og Nordflåten, ligger for tiden i Middelhavet og passer på det amerikanske hangarskipet «Harry S. Truman».

«Moskva» er et ganske gammelt skip som er mindre oppgradert enn de to andre skipene. Det er gammelt ikke bare i år, men også i teknisk stand, ifølge Strømmen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sa tidligere torsdag at det godt kan tenkes at skipet er truffet av ukrainske missiler, men at det fortsatt krever verifisering før det eventuelt kan slås fast.

– Hvis det har gått ned, er det et stygt tap for Russland både militært og prestisjemessig, sa Ydstebø.

– Til og med hvis det bare er truffet av ukrainske missiler og ikke har gått ned, så er det likevel et tap for Russland at de lar det bli truffet, sa Ydstebø.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø er seksjonsleder ved Krigsskolen (KS) ved Forsvarets høgskole.

Bedt om å «dra til helvete»

«Moskva» er hovedskipet i Atlant-klassen, i NATO også kjent under navnet Slava. Skipet er en del av den russiske Svartehavsflåten.

Det er det samme skipet som ukrainske grensevakter på Slangeøya ba «dra til helvete» i starten av invasjonen.

– Det er bekreftet at «Moskva» dro akkurat dit den ble sendt av våre grensevakter på Slangeøya, skriver Martsjenko megetsigende.