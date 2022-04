1 / 2 Skipet ble fanget på bilde av satellitt nordvest for Sevastopol på Krymhalvøya 10. april i år. I BRANN: Missilkrysseren «Moskva». Her avbildet i Bosporos 18. juni 2021. forrige neste fullskjerm Skipet ble fanget på bilde av satellitt nordvest for Sevastopol på Krymhalvøya 10. april i år.

Ukraina hevder russisk krigsskip har sunket: − Hun druknet

Den russiske missilkrysseren «Moskva» er i brann og har fått alvorlige skader. Russland bekrefter natt til skjærtorsdag at det brenner om bord og at ammunisjon derfor har detonert. Ukraina hevder at skipet har sunket etter angrep.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj, Oleksij Arestovytsj, hevder torsdag morgen på Twitter at det russiske krigsskipet har sunket etter ukrainske angrep.

– Hvor er «Moskva»? Hun druknet, skriver Arestovytsj.

Den enorme missilkrysseren ble bygget på 80-tallet, og er ansett som flaggskipet i den russiske Svartehavsflåten.

RIA bekrefter med det russiske forsvarsdepartementet som kilde opplysningene opplysningene om at skipet sto i brann natt til skjærtorsdag.

– Skipet ble alvorlig skadet og hele mannskapet ble evakuert. Årsaken til brannen er under etterforskning, heter det videre.

Sjefen for fylkesadministrasjonen i Odesa, Maksim Martsjenko, skrev på Telegram onsdag kveld at «Moskva» er truffet av Neptun-missiler og har fått svært alvorlige skader.

Missilkrysseren skal befinne seg i Svartehavet ved Slangeøya. Minst 500 russiske soldater skal ha befunnet seg om bord.

Her er Martsjenkos melding:

Russland har altså bekreftet at det er en brann om bord og at marinefartøyet har fått store skader. Men Moskva har ikke bekreftet at det skyldes at skipet er truffet av ukrainske missiler.

Kan være stygt tap

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sier missilkrysseren er et stort fartøy som er flaggskipet i Svartehavsflåten.

– Hvis det har gått ned, er det et stygt tap for Russland både militært og prestisjemessig, sier Ydstebø.

Han sier det godt kan tenkes at skipet er truffet av ukrainske missiler, men at det fortsatt krever verifisering før det eventuelt kan slås fast.

– Til og med hvis det bare er truffet av ukrainske missiler og ikke har gått ned, så er det likevel et tap for Russland at de lar det bli truffet, sier Ydstebø.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø er seksjonsleder ved Krigsskolen (KS) ved Forsvarets høgskole.

Zelenskyj-rådgiver: – Det er i brann

Onsdag kveld sa også president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksyj Arestovitsj at marinefartøyet er i brann. Uttalelsen kom i et intervju med menneskerettighetsaktivisten Mark Fejgin, melder nyhetsbyrået Unian.

– Noe uventet skjedde med flaggskipet til marinen, krysseren «Moskva». Det er i brann, sier Arestovitsj.

Den ukrainske generalstaben har ikke kommentert saken.

Bedt om å «dra til helvete»

«Moskva» er hovedskipet i Atlant-klassen, i NATO også kjent under navnet Slava. Skipet er en del av den russiske Svartehavsflåten.

Det er det samme skipet som ukrainske grensevakter på Slangeøya ba «dra til helvete» i starten av invasjonen.

– Det er bekreftet at «Moskva» dro akkurat dit den ble sendt av våre grensevakter på Slangeøya, skriver Martsjenko megetsigende.