FØLGER HVERANDRE TETT: I januar møttes utenriksministrene fra Finland og Sverige, Pekka Haavisto og Ann Linde, hos Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel.

Før intens Nato-debatt: Advarer Finland om russiske hybrid-angrep

Russland kan finne metoder for å blande seg inn i Finlands Nato-debatt, ifølge det finske sikkerhetspolitiet Supo. Video av missiler på vei mot Finlands grense, fly som sneier finsk luftrom og blokkerte finske nettsider kan være slike forsøk.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens nordmenn flest er på vei i påske-modus onsdag ettermiddag, starter Finland en kort og intens Nato-debatt.

Utenriksminister Pekka Haavisto skal senere onsdag gi regjeringens svar på hvordan Finlands sikkerhet akutt er endret siden Russlands angrep på Ukraina 24. februar.

– Nå spør folket om hva som vil skje dersom 100.000 soldater plutselig skulle stå på vår grense. Enhver ansvarlig regjering må ha et svar på dette, sa Haavisto i et VG-intervju i Brussel 7.april.

Møtes i Stockholm

Onsdag er også er den finske statsministeren Sanna Marin i Stockholm og møter sin svenske kollega Magdalena Andersson. De to nære naboene i Norden samordner sine umiddelbare planer mens krigen raser i Ukraina.

Men det er slett ikke sikkert at konklusjonen i Nato-debatten blir den samme i Finland og Sverige.

Den folkelige støtten til en søknad om Nato-medlemskap er betydelig større i Finland. I Sverige er det først og fremst Anderssons parti Socialdemokraterna som vakler mellom fortsatt alliansefrihet, eller en Nato-søknad.

Kan gå hver sin vei

– Det kan bli ulike beslutninger. Der er slett ikke sikkert at vi kommer til samme konklusjon, Men vi forsøker å følge hverandre tett, være transparente og dele informasjon og vurderinger, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde i forrige uke.

I Russlands ultimatum mot Nato og USA i fjor høst, krevde Russland at Nato stenger sin dør for nye medlemsland. Russland har også truet med politiske og militære konsekvenser mot Finland og Sverige dersom de går med i Nato.

– Finland må være forberedt på mulige påvirkningskampanjer fra Russland, sa Antti Pelttari, sjefen for Finlands sikkerhetspoliti Supo da han la fram sin årlige trusselvurdering.

Video og dataangrep

Tre hendelser de siste dagene kan tyde på at dette presset mot Finland er i gang:

** Mandag kveld ble en video av russiske kjøretøyer angivelig på vei mot Finland, postet på Twitter. Filmen viser transport av det russiske kyst-missilsystemet K-300P Bastion Coastal i nærheten av grensebyen Viborg, og hvor kameraet fokuserer på et veiskilt i retning Helsinki.

Men både finske militære myndigheter og det amerikanske forsvarsdepartementet har, ifølge finsk radio, avvist at russisk militært materiell skal være på vei mot grensen.

** Fredag ble hjemmesidene til både Forsvars- og Utenriksdepartementet i Helsinki rammet av såkalte overbelastningsangrep.

** Tidligere fredag meldte det finske forsvaret at et russisk statseid fly skal ha krenket finsk luftrom utenfor kystbyen Borgå. Det skal ha skjedd samtidig med at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til det finske parlamentet.

30 sider

Dokumentet som onsdag går fra regjeringen til den finske riksdagen, er ifølge utenriksminister Haavisto på bare 30 sider:

– Halve dokumentet vil beskrive finsk utenrikspolitikk og sikkerhet. Resten er om energi- og matsikkerhet, og om beskyttelse av sivilbefolkningen som også er påvirket av den aktuelle konflikten, forklarte han i VG-intervjuet.

Men det kommer ingen anbefaling fra regjeringen i Nato-spørsmålet, presiserte han:

– Som utenriksminister skal jeg følge den linjen som blir bestemt i parlamentet, og deretter i regjeringen, sa Haavisto.